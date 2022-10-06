Masterchef Jüri Üyesinden Sevgilisiyle İlk Poz! - Son Dakika
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Masterchef Jüri Üyesinden Sevgilisiyle İlk Poz!

06.10.2022 12:22
Masterchef Jüri Üyesinden Sevgilisiyle İlk Poz!

'MasterChef Türkiye' yarışmasının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'ndan çekişmeli davanın anlaşmalıya dönmesi sonucu boşanmıştı. Pınar Kayabaşı ile aşk yaşayan Sivrioğlu'nun sevgilisiyle çekilmiş ilk karesi ortaya çıktı. İşte detaylar...

'MasterChef Türkiye' yarışmasının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, son aylarda hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

Aslı Sivrioğlu ile 18 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl bitiren Somer Şef, şu sıralar Pınar Kayabaşı ile aşk yaşıyor.

Aslı Sivrioğlu'ndan Deniz ve Derin adında 2 çocuğu olan Somer Sivrioğlu, bir süredir Pınar Kayabaşı ile aşk yaşıyor.

Masterchef Jüri Üyesinden Sevgilisiyle İlk Poz!

Somer Sivrioğlu ve Pınar Kayabaşı'nın birlikte çekilmiş ilk karesi ortaya çıktı.

Sivrioğlu'ndan 20 yaş küçük olan Kayabaşı, güzelliğiyle dikkat çekti. Kayabaşı'nın Acun Medya'da çalıştığı öğrenildi.

PINAR KAYABAŞI KİMDİR?

Pınar Kayabaşı, 'MasterChef Türkiye' yarışmasının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu ile aşk yaşıyor. Pınar Kayabaşı 2022 yılı itibarıyla 31 yaşındadır. Kayabaşı'nın Acun Medya'da çalıştığı öğrenildi.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

Somer Sivrioğlu (d. 25 Mayıs 1971, İstanbul), Türk şef, restoran işletmecisi ve sunucudur.

1971'de İstanbul'da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye'de kaldı. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun oldu, daha sonra master yaptı. 24

yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak ve akademik kariyer için Avustralya'ya gitti. Avusturalya'da yüksek lisans yaparken şeflik kariyerine ilk adımı attı.

İlk olarak restoranlarda yöneticilik yaptıktan sonra menüsünde Türk lezzetlerinin bulunduğu kendi restoranını Sidney'de açtı. MasterChef Avustralya'da misafir jüri üyesi olarak yer aldı. 2015 yılında David Dale ile birlikte yazdığı Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera adlı kitabı yayımlandı. 2018 yılından beri TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye adlı aşçılık yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır.

SOMER SİVRİOĞLU ÖZEL HAYATI

2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile evlendi. 2 çocuk babasıdır. 2021 yılında eşinden boşandı. Sivrioğlu'nun Deniz ve Derin adında iki çocuğu bulunuyor. Sivrioğlu, 2022 yılı itibarıyla Pınar Kayabaşı ile aşk yaşamaktadır.

YORUMLAR
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Şef Somer Sivrioğlu, kendisini çok üzen travmayı ilk kez anlattı Şef Somer Sivrioğlu, kendisini çok üzen travmayı ilk kez anlattı Somer Sivrioğlu... EVLİLİĞİNİN BİTME SEBEBİNİ İLK DEFA ANLATTI! Somer Sivrioğlu... EVLİLİĞİNİN BİTME SEBEBİNİ İLK DEFA ANLATTI!
Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Masterchef Jüri Üyesinden Sevgilisiyle İlk Poz! - Son Dakika

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