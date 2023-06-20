Masterchef yarışmacısı Mehmet Sur, THY uçağında VIP yemek menüsünü beğenmeyince göğsünden çıkardığı şırdanı yedi - Son Dakika
Üye Girişi

Masterchef yarışmacısı Mehmet Sur, THY uçağında VIP yemek menüsünü beğenmeyince göğsünden çıkardığı şırdanı yedi

20.06.2023 21:49

Masterchef yarışmasında tanınan Mehmet Sur, Türk Hava Yolları'na (THY) ait bir uçakta VIP yemek menüsünü beğenmeyerek göğsüne sakladığı şırdanı çıkarıp yedi. Sur, kendi restoranında çektiği şırdan videoları nedeniyle 'Şırdancı Mehmet' olarak ünlenmişti.

Şırdancı Mehmet olarak ünlenen Mehmet Sur, Türk Hava Yolları'na (THY) ait bir uçakta VIP yemek menüsünü beğenmeyerek göğsüne sakladığı şırdanı çıkarıp yedi.

GÖĞSÜNE SAKLAMIŞ

Masterchef yarışmasında tanınan Mehmet Sur'un sosyal medyada paylaştığı video dikkat çekti. Türk Hava Yolları'na ait bir uçakta VIP yemek menüsünü beğenmeyen Sur, göğsünden şırdan çıkararak yedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖRDÜ

Sosyal medya kullanıcıları, Şırdancı Mehmet'e "görgüsüz, bilgisiz, mide bulandırıcı" diyerek tepki gösterdiler. Masterchef yarışmasında tanınan Mehmet Sur kendi restoranında çektiği şırdan videoları nedeniyle 'Şırdancı Mehmet' olarak ünlenmişti.

İŞTE YAPILAN YORUMLARDAN BAZILARI:

Şırdancı Mehmet uçaktaki menüyü beğenmedi göğsünden şırdan çıkarıp yedi
Şırdancı Mehmet uçaktaki menüyü beğenmedi göğsünden şırdan çıkarıp yedi
Şırdancı Mehmet uçaktaki menüyü beğenmedi göğsünden şırdan çıkarıp yedi
Şırdancı Mehmet uçaktaki menüyü beğenmedi göğsünden şırdan çıkarıp yedi
YORUMLAR
500

MasterChef, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Masterchef yarışmacısı Mehmet Sur, THY uçağında VIP yemek menüsünü beğenmeyince göğsünden çıkardığı şırdanı yedi - Son Dakika


Son Dakika
23:09 Skoda Türkiye distribütörü Yüce Auto, çalışanlarına 25 maaşın üzerinde ikramiye verecek
23:05 Ahmet Yüce bu sene 25 maaştan fazla ikramiye verecek
22:45 Kılıçdaroğlu, asgari ücret zammını eleştirdi, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay cevap verdi
22:40 Türk-İş Başkanı'ndan "Asgari ücret zammına neden itiraz etmedin?" diyen Kılıçdaroğlu'na imalı yanıt
22:31 Titanik'e Dalış Yaparken Kaybolan Denizaltının 40 Saatlik Oksijeni Kaldı
22:27 Titanik'e dalış yaparken kaybolan denizaltının 40 saatlik oksijeni kaldı
22:02 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Taraftarın Arda Güler İçin Sadece 'Arda' Demesine Tepki Gösterdi
22:00 Mısır'da psikolojik rahatsızlık nedeniyle caminin minaresine çıkarak intihar girişiminde bulunan genç, dövülerek engellendi
21:57 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftarın Arda Güler'e hitap tarzına kızdı
21:58 İntihar etmek için minareye çıkan vatandaşı döverek indirdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2023 23:28:24. #1.12#
SON DAKİKA: Masterchef yarışmacısı Mehmet Sur, THY uçağında VIP yemek menüsünü beğenmeyince göğsünden çıkardığı şırdanı yedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement