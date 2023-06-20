Masterchef yarışmacısı Mehmet Sur, THY uçağında VIP yemek menüsünü beğenmeyince göğsünden çıkardığı şırdanı yedi

Şırdancı Mehmet olarak ünlenen Mehmet Sur, Türk Hava Yolları'na (THY) ait bir uçakta VIP yemek menüsünü beğenmeyerek göğsüne sakladığı şırdanı çıkarıp yedi.

GÖĞSÜNE SAKLAMIŞ

Masterchef yarışmasında tanınan Mehmet Sur'un sosyal medyada paylaştığı video dikkat çekti. Türk Hava Yolları'na ait bir uçakta VIP yemek menüsünü beğenmeyen Sur, göğsünden şırdan çıkararak yedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖRDÜ

Sosyal medya kullanıcıları, Şırdancı Mehmet'e "görgüsüz, bilgisiz, mide bulandırıcı" diyerek tepki gösterdiler. Masterchef yarışmasında tanınan Mehmet Sur kendi restoranında çektiği şırdan videoları nedeniyle 'Şırdancı Mehmet' olarak ünlenmişti.

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