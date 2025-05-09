MasterChef yarışmacısının büyük değişimi! Son görüntüsüyle gündemde - Son Dakika
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MasterChef yarışmacısının büyük değişimi! Son görüntüsüyle gündemde

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'MasterChef'te iki sezon boyunca iz bırakan Eda Karabulut, geçirdiği büyük değişimle dikkat çekti. Fazla kilolarından kurtulup adeta yeniden doğan Karabulut'un son hali, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

09.05.2025 11:38
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TV8 ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran yarışma programı MasterChef Türkiye, katılımcıları kadar onların yaşam hikâyeleriyle de dikkat çekiyor. Yarışmanın 2019 ve 2023 sezonlarında izleyici karşısına çıkan Eda Karabulut, bu kez yarışmadaki performansıyla değil, yaşadığı büyük fiziksel değişimle gündemde.

MasterChef yarışmacısının büyük değişimi! Son görüntüsüyle gündemde

İki sezon boyunca MasterChef mutfağında hünerlerini sergileyen Karabulut, yarışma sonrası hayatında önemli bir değişim sürecine girdi. Fazla kilolarından kurtulan başarılı yarışmacı, adeta bambaşka biri oldu. Spor ve sağlıklı beslenme ile büyük bir dönüşüm yaşayan Karabulut'un yeni hali, sevenlerini şaşırttı.

MasterChef yarışmacısının büyük değişimi! Son görüntüsüyle gündemde

Formda halini sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşan Karabulut'un paylaşımları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Birçok takipçisi, "Bu sen misin gerçekten?", "İnanılmaz bir değişim!", "Sana çok yakışmış" gibi yorumlarla destek verdi.

MasterChef yarışmacısının büyük değişimi! Son görüntüsüyle gündemde

Takipçileriyle soru cevap yapan Karabulut, bir yorumda kilo verme formülünü takipçileriyle paylaştı. Ünlü yarışmacı yaptığı açıklamada, "Zayıflamanın tek formülü boğazını tutmak, bunu bana sormayın artık" dedi.

MasterChef yarışmacısının büyük değişimi! Son görüntüsüyle gündemde

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Son Dakika Magazin MasterChef yarışmacısının büyük değişimi! Son görüntüsüyle gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Oa343862!:
    Kafasındaki poşet duruyor, başkada bi değişim göremedim. Hacı abi 29 174 Yanıtla
  • mert çelik:
    neresi değişmiş 37 8 Yanıtla
  • aragorn:
    taş olmuş 11 21 Yanıtla
  • ali haydar postacı:
    o zamanda kaldı.simdi de...tek fark şimdi etini aleni eatiyor....para için herşey mübah.... 18 3 Yanıtla
  • Ebk901019.:
    bomba haber haber niteliği taşıyanhaber yapın.az olsun öz olsun.....milletin özelini boşverin artık 20 1 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    cok degismis flash tv de mi degistirdiler 16 1 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    selim kayisi bey cok bir sey bekleme belli ki kendisi haberler.com'un trollerinden. akpli yani 7 3 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    yazdım yazdım sildim neyse 1 1 Yanıtla
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