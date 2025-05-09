MasterChef yarışmacısının büyük değişimi! Son görüntüsüyle gündemde

TV8 ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran yarışma programı MasterChef Türkiye, katılımcıları kadar onların yaşam hikâyeleriyle de dikkat çekiyor. Yarışmanın 2019 ve 2023 sezonlarında izleyici karşısına çıkan Eda Karabulut, bu kez yarışmadaki performansıyla değil, yaşadığı büyük fiziksel değişimle gündemde.

İki sezon boyunca MasterChef mutfağında hünerlerini sergileyen Karabulut, yarışma sonrası hayatında önemli bir değişim sürecine girdi. Fazla kilolarından kurtulan başarılı yarışmacı, adeta bambaşka biri oldu. Spor ve sağlıklı beslenme ile büyük bir dönüşüm yaşayan Karabulut'un yeni hali, sevenlerini şaşırttı.

Formda halini sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşan Karabulut'un paylaşımları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Birçok takipçisi, "Bu sen misin gerçekten?", "İnanılmaz bir değişim!", "Sana çok yakışmış" gibi yorumlarla destek verdi.

Takipçileriyle soru cevap yapan Karabulut, bir yorumda kilo verme formülünü takipçileriyle paylaştı. Ünlü yarışmacı yaptığı açıklamada, "Zayıflamanın tek formülü boğazını tutmak, bunu bana sormayın artık" dedi.