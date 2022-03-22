Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Safiye doktorla görüşmeyi sonunda kabul edecek mi? - Son Dakika

Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Madalyonun İçi' romanında bahsi geçen Çöp Apartman hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri. Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Safiye, başta doktoru kabul etmek istemese de sonunda Manolya Hanım, Safiye'nin bu direnmesinin önüne geçmeyi başarır.Gülben, ablasına hamile olduğunun haberini verir ancak henüz diğerlerine söylemek için kendini hazır hissetmez.

Naci, Safiye'nin duvarlarını yıkarak doktorla görüşmeye başladığını öğrenir. Bunu bir umut olduğunu hissederek Safiye'ye özel bir hediye gönderir. Ancak gönderdiği bu hediyenin Safiye'nin yarasını kanatacağından bihaberdir.

Han, Ceylan'ın hayatında biri olduğuna inanmasa da işin gerçeğini öğrenmek istediği için onu sürekli takip eder. Han'ın karşılaştıkları ise hiç hoşuna gitmeyecektir. Han'ın içindeki karanlık duygular onu yavaş yavaş ele geçirirken işler de kontrolden çıkmaya başlar..