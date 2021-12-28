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Masumlar Apartmanı bu akşam ünlü bir şefi ağırlayacak - Son Dakika

Masumlar Apartmanı bu akşam ünlü bir şefi ağırlayacak

28.12.2021 07:54
Masumlar Apartmanı bu akşam ünlü bir şefi ağırlayacak

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 53. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünde sürpriz bir isim konuk oyuncu olarak seyirci karşısına çıkacak.

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Aslıhan Gürbüz, Tansel Öngel, Metin Coşkun, Atilla Şendil, Esra Coşkun, Uğur Uzunel, Gizem Katmer ve Emir Özden'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı, bu akşam 53. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümüne ünlü şef Arda Türkmen konuk oluyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Safiye, Naci'nin otelden ayrıldığını öğrenir. Korku ve kızgınlık arasında gidip gelirken daha fazla dayanamaz ve gidip Naci'yle yüzleşir. Sonuç umduğu gibi olmaz ve Safiye ümitsizliğe kapılır fakat Naci'nin beklenmedik bir kararla çıkagelmesi içinde yepyeni bir umut yeşertir.

Gülben'se apartmana taşınacak olmanın heyecanı içindedir. Ancak oraya taşınmasının ablasına nasıl bir engel oluşturacağından habersizdir. Sonunda taşınma günü gelir çatar.

Taşınmanın ertesi günüyse Gülben büyük bir yemek vermeye karar verir. Neşeyle başladığı hazırlık hüsranla sonuçlanacakken yardımına hiç umulmadık biri yetişir. Han ve Ceylan aralarındaki sorunları görmezden gelip sadece birlikte olmanın mutluluğuna odaklanırlar.

İnce bir çizgide dengede durmaya çalışırken, Han'ın çöpte karşılaştığı gizemli biri tüm dengeleri sarsacaktır.

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Masumlar Apartmanı, Arda Türkmen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Masumlar Apartmanı bu akşam ünlü bir şefi ağırlayacak - Son Dakika Magazin


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