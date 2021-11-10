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Masumlar Apartmanı dizisi milli maçlar sebebiyle bir hafta ara verecek - Son Dakika

Masumlar Apartmanı dizisi milli maçlar sebebiyle bir hafta ara verecek

10.11.2021 22:26
Masumlar Apartmanı dizisi milli maçlar sebebiyle bir hafta ara verecek

Ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın izleyicilerini üzecek bir gelişme yaşandı. 16 Kasım'da yayınlanacak Türkiye'nin milli maçı sebebiyle fenomen diziye 1 hafta ara verildi.

TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı için hayranlarını üzecek bir karar alındı. Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın başrollerini paylaştığı yapımın 47. bölümünün her zamanki gibi Salı akşamı yani 16 Kasım'da yayınlanması bekleniyordu ancak milli maçlar nedeniyle sevilen diziye bir hafta ara verilecek.

Masumlar Apartmanı dizisi milli maçlar nedeniyle bir hafta ara verecek

YENİ BÖLÜM YERİNE MİLLİ MAÇ YAYINLANACAK

Masumlar Apartmanı yerine 16 Kasım Salı akşamı 22.25'ten itibaren Karadağ- Türkiye Dünya Kupası eleme maçı ekrana gelecek. Maçın öncesinde ise dizinin kolaj bir bölümü yayınlanacak. Dizinin merakla beklenen yeni bölümü ise 23 Kasım Salı gübü saat 20.00'da ekranlara gelecek.

BEKLENEN REYTİNG SEVİYESİNE ULAŞILAMADI

Sevilen diziye, oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın veda etmesinin ardından genç oyuncu Melisa Şenolsun katıldı. Ancak bu transferle hedeflenen reytinglere ulaşılamayınca sevilen diziden ayrılık haberi geldi.

Son haftalarda Masumlar Apartmanı dizisinin reytinglerindeki çarpıcı düşüş dikkat çekiyordu. Kısa bir süre sonra dizinin yeni sezon afişinde yer alan Melisa Şenolsun'a yer verilmediği ortaya çıktı. Bu iki gelişmenin yanı sıra dizide Han'ın eski nişanlısı Ceylan karakterini canlandıracak olan Aslıhan Gürbüz'ün kadroya dahil olmasıyla dizide Rüya'nın hikayesinin son bulacağı öne sürüldü.

Masumlar Apartmanı dizisi milli maçlar sebebiyle bir hafta ara verecek

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Son Dakika Magazin Masumlar Apartmanı dizisi milli maçlar sebebiyle bir hafta ara verecek - Son Dakika Magazin


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