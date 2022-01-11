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"Mayoyla sahneye olmaz" diyen İzzet Yıldızhan'a Hande Yener'den cevap: Ülkeye rezil olanlar ahkam kesiyor - Son Dakika

"Mayoyla sahneye olmaz" diyen İzzet Yıldızhan'a Hande Yener'den cevap: Ülkeye rezil olanlar ahkam kesiyor

11.01.2022 08:23

Gülşen, Hadise ve Hande Yener gibi sanatçıların sahnede tercih ettiği kıyafetler gündem olmaya devam ediyor. Konu hakkında konuşan İzzet Yıldızhan'ın "Biraz daha kendinize saygı duyurun. Külotla, mayoyla sahne olmamalı" sözler Hande Yener'i küplere bindirdi.

Türk müziğinin sevilen sanatçılarından Hadise, Gülşen, Simge ve Hande Yener gibi isimlerin konserlerindeki performansından çok tercih ettiği kostümler gündem olmaya devam ediyor. Sanatçıların sahne kıyafetleri sanatçıları ve vatandaşları da ikiye böldü. Bir kısım kadınların sahnede istediği kostümleri giyebileceğini savunurken bir kısım da bu durumu teşhircilik olarak yorumluyor.

"MAYOYLA SAHNE OLMAMALI"

Şarkılarının yanı sıra bir kadına attığı mesajların ifşa olmasıyla gündeme gelen İzzet Yıldızhan da kadın sanatçıların sahne kıyafetleri hakkında konuştu. Etiler'de ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden ve kadın sanatçıların kıyafet tercihlerini doğru bulmadığını savunan Yıldızhan, "Biraz bu topluma göre yaşamaları lazım. Sahnedir gerekliliği vardır ama külotla da çıkmayın ya! Aileler izliyor, benim çocuklarım izliyor. Biraz daha kendinize saygı duyurun. Külotla, mayoyla sahne olmamalı. Ekranda bunu görmek istemiyorum. Peçe ile de sahneye çıkın demiyorum. Bir sanatçının yakışır vaziyette sahneye çıkması gerekir" şeklinde konuştu.

"ÜLKEYE REZİL OLANLAR AHKAM KESİYOR"

Sahne kıyafetleriyle sık sık adından söz ettiren Hande Yener, Yıldızhan'ın bu sözlerine sessiz kalmadı. Instagram hesabından paylaşım yapan Yener, "Ülkeye rezil olanlar ahkam kesiyor ya, bir de deneyip deneyip bir şey olamayanlar... En çok da bunlara gülüyorum. B12 kullanın, Google'a geçmiş sildirin. Bir şey yapın bari kendiniz için kostüm otoritecikleri" cevabını verdi.

'Mayoyla sahneye olmaz' diyen İzzet Yıldızhan'a Hande Yener'den cevap: Ülkeye rezil olanlar ahkam kesiyor
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İzzet Yıldızhan, Hande Yener, Instagram, Konser, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Mayoyla sahneye olmaz' diyen İzzet Yıldızhan'a Hande Yener'den cevap: Ülkeye rezil olanlar ahkam kesiyor - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: "Mayoyla sahneye olmaz" diyen İzzet Yıldızhan'a Hande Yener'den cevap: Ülkeye rezil olanlar ahkam kesiyor - Son Dakika
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