Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'den taziye için arayanlara sert tepki - Son Dakika
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Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'den taziye için arayanlara sert tepki

Mazhar Alanson\'un eşi Biricik Suden\'den taziye için arayanlara sert tepki

Mazhar Alanson'un kızını kaybetmesinin ardından eşi Biricik Suden, taziye için arayan kişilere sert bir tepki gösterdi. Bu durum, sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı.

06.10.2024 09:08
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Geçtiğimiz gün kızı Eda'yı kaybeden Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, taziye içip arayıp ağlayanlara sert bir uyarı geçti.Ani hastalığı sebebiyle Ankara'daki Güven Hastanesi'ne kaldırılan ve tedavi gören Eda Alanson, 50 yaşında vefat etti. Geçtiğimiz saatlerde kızına sosyal medya hesabından son kez veda eden Mazhar Alanson, cenaze detaylarını açıkladı ve "Allah kimseyi evlat acısı ile sınamasın" açıklamasında bulundu.

ALANSON'UN AÇIKLAMASINDAN BİR KAÇ SAAT SONRA SERT BİR MESAJ YAYIMLADI

Alanson'dan birkaç saat sonra bir açıklama da eşi Biricik Suden'den geldi. Taziye için arayanlara önce teşekkür eden Biricik Suden, taziyeye diye arayıp Mazhar Alanson'dan çok ağlayanlara uyarı geçti.

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Son Dakika Magazin Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'den taziye için arayanlara sert tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'den taziye için arayanlara sert tepki - Son Dakika
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