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Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil ayrılığını geride bıraktı - Son Dakika
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Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil ayrılığını geride bıraktı

Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük aşkı Gülseren Ceylan ile barıştı. Ayrıldıktan sonra "Benden uzak dursun, bıktım" diyen Ceylan, romantik bir poz vererek barıştıklarını ilan etti.

Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil ayrılığını geride bıraktı
06.01.2024 - 14:37,  Güncelleme: 15:08
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Sosyal medya üzerinden tanışan 26 yaşındaki fenomen Gülseren Ceylan ile 66 yaşındaki şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz aylarda aşk yaşamaya başlayarak aynı evde kalmaya başladı. Kısa sürede evlilik hazırlığı yapmayan başlayan çift, 2 ay önce ayrıldı. İkili, kısa süreli ayrılığın ardından barışma kararı aldı.

AYRILDIKTAN SONRA DEMEDİĞİNİ BIRAKMAMIŞTI

Ayrılığa dayanamayan ve bu süre zarfında da görüşmeye devam eden Ceylan ve Erbil, ilişkilerine bir şans daha verdi. Ceylan, Instagram hesabından Erbil'e sarıldığı bir pozu yayınlayarak kalp emojisi koydu. Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil ile ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamada "Ben ondan vazgeçtim. Bu ilişkiden vazgeçtim. O yüzden bu saatten sonra kiminle takipleşirse, kiminle sevgili olursa olsun beni ilgilendirmiyor. Yolu açık olsun. Ben bir kere uyarımı yaptım, ikinciyi zaten yapmam. Yeter ki benden uzak olsun, benim arkadaşlarıma bir şey söylemesin. Bana bir daha yazmasın çünkü ben bir daha onunla asla diyalog kurmayacağım. Benim için bu olay sonsuza kadar kapanmıştır. Siz bana artık onunla ilgili hiçbir şey söylemezseniz sevinirim. Çünkü ben artık bıktım, hayatıma devam etmek istiyorum" demişti.

Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük aşkıyla barıştı
Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük aşkıyla barıştı
Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük aşkıyla barıştı
Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük aşkıyla barıştı
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: geçen memoliye giydiriyordu :) para para para parrada parra para Yanıtla 0 0

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SON DAKİKA: Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil ayrılığını geride bıraktı - Son Dakika
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