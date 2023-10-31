 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük aşkı Gülseren Ceylan ile ayrıldı - Son Dakika

Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük aşkı Gülseren Ceylan ile ayrıldı

Son Güncelleme: 31.10.2023 10:18

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz haftalarda evlilik teklifi ettiği 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile yollarını ayırdı. Çift, ayrılık sonrası birlikte çektirdikleri fotoğrafları da hemen sildi.

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil, 7 ay önce kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile ilişki yaşamaya başladı. Kısa sürede aynı evde yaşamaya başladığı sevgilisine evlilik teklifi eden Erbil'in mutluluğu kısa sürdü.

FOTOĞRAFLARI SİLDİLER

Önümüzdeki günlerde nikah masasına oturmaya hazırlanan çiftten ayrılık haberi geldi. Instagram hesabından paylaşım yapan Gülseren Ceylan, "Mehmet Ali Erbil ile yollarımı ayırdım. Kendisine hayatta başarılar dilerim. Size buradan toplu cevap olsun, bir daha bu konu hakkında konuşmayacağım" ifadelerini kullandı. Mehmet Ali Erbil, ayrılık sonrası bir açıklama yapmazken çift Instagram hesaplarından birbiriyle olan fotoğrafları sildi.

Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük aşkı Gülseren Ceylan ile ayrıldı
Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük aşkı Gülseren Ceylan ile ayrıldı
Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük aşkı Gülseren Ceylan ile ayrıldı
Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük aşkı Gülseren Ceylan ile ayrıldı

Mehmet Ali Erbil, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük aşkı Gülseren Ceylan ile ayrıldı - Son Dakika


Son Dakika
10:13 Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük aşkı Gülseren Ceylan ile ayrıldı
10:08 Jude Bellingham, Ballon d'Or törenine pantolonuyla damga vurdu
09:53 İsrail, Gazze'deki 2.3 milyon kişiyi Sina Çölü'ne sürmeyi planlıyor
09:52 Motorine indirim! Litre fiyatı 38 lira seviyesine geriledi
09:50 İnternetten araba satın almaya çalışan kişi 739 bin 600 TL dolandırıldı
09:45 Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamadığı iddiasıyla protesto edilen Özcan Deniz'den videolu cevap geldi
09:47 "Uyuma" kavgasının sonu kötü bitti! 5 aylık hamile eşini boğarak öldürdü
09:35 Türk futbol tarihine geçti! Dzeko, 61 yıldır yapılamayanı yaptı
09:11 3 aylık bebeğin karnında uyuşturucu saklayan 4 kişi tutuklandı
08:57 İsrail, Hamas yöneticisinin evini bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2023 10:33:57. #1.12#
SON DAKİKA: Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük aşkı Gülseren Ceylan ile ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement