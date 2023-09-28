Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti - Son Dakika

Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti

Son Güncelleme: 28.09.2023 08:35

Mehmet Ali Erbil, 5 aydır aşk yaşadığı kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlilik teklifi etti.

Temmuz ayında Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programında cinsel anlamda sağlıklı olduğunu ve 20 yaşında bir kadınla evlenebileceğini söyleyen 66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, 5 aydır kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile aşk yaşıyor. Daha önce 5 kez nikah masasına oturan Erbil, genç sevgilisine dün akşam evlilik teklifi etti.

SEVGİLİSİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisinin doğum gününü birlikte oldukları bir fotoğrafı paylaşarak kutladı. Sevgisini her fırsatta dile getiren ünlü şovmen genç sevgilisi için şunları yazdı: İyi ki doğdun sevgilim. İyi ki benimsin. Yerin sonsuzda dek benim yanım olsun. Seni seviyorum" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti

6. KEZ EVLENİYOR

Dün akşam bir mekanda genç sevgilisinin doğum gününü kutlayan Mehmet Ali Erbil, pastanın ardından evlilik teklifi etti. Mutluluktan ne yapacağını bilemeyen Gülseren Ceylan ise o anları Instagram hesabından yayınladı. 6. kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Erbil'in nasıl bir düğün yapacağı ise şimdiden merak konusu oldu."

Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti

GÜLSEREN CEYLAN: 30 YAŞINDA ADAMIN VEREMEDİKLERİNİ VERİYOR

Önceki gün Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanan Gülseren Ceylan, 5 ay önce tanıştığı Mehmet Ali Erbil ile çok mutlu olduğunu ve 2 aydır birlikte yaşadıklarını söyledi. Erbil ile evlenmek istediğini belirten Ceylan, "Çarşamba günü doğum günüm var yüzük gelebilir. Çok güzel şeyler yaşıyoruz. Evlenirsek çocuk isteyebilirim. Evlilik sözleşmesi isterlerse imzalarım. Benim ünlü kalma gibi bir derdim yok. Sosyal medya üzerinden tanıştık. Şu an gözüm Mehmet Ali Erbil'den başkasını görmüyor. Bana 30 yaşında bir adamın veremediği birçok şeyi veriyor. Çok eğleniyoruz" demişti.

"ANDROPOZA GİRMEDİM, CİNSELLİĞİM DEVAM EDİYOR" DEMİŞTİ

Mehmet Ali Erbil, Haber Bahane programında yaptığı özel hayat açıklamasında "Cinsel anlamda sağlıklı bir erkeğim, 20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim. Ben andropoza girmedim, benim cinselliğim devam ediyor" demişti.

Mehmet Ali Erbil, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti - Son Dakika
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