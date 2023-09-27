Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisinin doğum gününü kutladı! Nottan romantizm akıyor - Son Dakika

Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisinin doğum gününü kutladı! Nottan romantizm akıyor

Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisinin doğum gününü kutladı! Nottan romantizm akıyor
Son Güncelleme: 27.09.2023 17:20

Mehmet Ali Erbil, aşk yaşadığı sevgilisi Gülseren Ceylan'ın doğum gününü kutladı. Ünlü şovmen 40 yaş küçük sevgilisiyle olduğu fotoğrafa romantik bir not düştü.

Kısa süre önce ilişkilerini ilan eden Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan aşkı tam gaz devam ediyor. Ünlü şovmen 40 yaş küçük sevgilisinin doğum gününü yaptığı paylaşımla kutladı. Erbil'in notuna iliştirdiği temenni ise dikkat çekti.

5 AYDIR AŞK YAŞIYOR

Temmuz ayında Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programında cinsel anlamda sağlıklı olduğunu ve 20 yaşında bir kadınla evlenebileceğini söyleyen 66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, 5 aydır kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile aşk yaşıyor.

"YERİN SONSUZA DEK YANIM OLSUN"

İlişkilerini artık göz önünde yaşayan çiçeği burnunda çiftten yeni bir paylaşım geldi. Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisinin doğum gününü birlikte oldukları bir fotoğrafı paylaşarak kutladı. Sevgisini her fırsatta dile getiren ünlü şovmen genç sevgilisi için şunları yazdı: İyi ki doğdun sevgilim. İyi ki benimsin. Yerin sonsuzda dek benim yanım olsun. Seni seviyorum"

Mehmet Ali Erbil, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisinin doğum gününü kutladı! Nottan romantizm akıyor - Son Dakika


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