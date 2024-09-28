Mehmet Ali Erbil, imam nikahlı sevgilisi Gülseren Ceylan\'a araba aldı

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Gülseren Ceylan ile arasındaki yaş farkı nedeniyle bir dönem ailesiyle arası açılan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ilişkisini gözler önünde yaşamaya devam ediyor. İnişli çıkışlı bir ilişki sürdüren ünlü çiftten Ceylan, önceki akşam yeni yaşını kutladı. Erbil'den de Ceylan'a doğum gününde büyük bir jest geldi.

HEDİYE OLARAK ARABA ALDI

Ünlü şovmen Erbil, genç sevgilisine doğum günü hediyesi olarak araba aldı. Ceylan, "İlk defa arabam oldu. Kullanmayı bu küçük minnoş arabada öğreneyim diye sevgilim doğum günü hediyesi almış. Çok teşekkür ederim iyi ki varsın seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK

Gülseren Ceylan geçtiğimiz günlerde Mehmet Ali Erbil'in evlilik konusunda istekli olduğunu söylemiş ve "Benden çocuk da istiyor. Aramızda güçlü bir sevgi var. Gelecekte evlenebiliriz" açıklamasını yapmıştı.