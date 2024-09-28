Mehmet Ali Erbil, imam nikahlı sevgilisi Gülseren Ceylan'a araba aldı - Son Dakika
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Mehmet Ali Erbil, imam nikahlı sevgilisi Gülseren Ceylan'a araba aldı

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Mehmet Ali Erbil ile imam nikahı kıydıklarını duyuran Gülseren Ceylan önceki akşam 27'nci yaş gününü kutladı. Sevgilisi Erbil ve arkadaşları ile güzel bir gece geçiren Ceylan, Erbil'in kendisine doğum günü hediyesi olarak araba aldığını duyurdu.

28.09.2024 14:08  Güncelleme: 14:22
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Gülseren Ceylan ile arasındaki yaş farkı nedeniyle bir dönem ailesiyle arası açılan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ilişkisini gözler önünde yaşamaya devam ediyor. İnişli çıkışlı bir ilişki sürdüren ünlü çiftten Ceylan, önceki akşam yeni yaşını kutladı. Erbil'den de Ceylan'a doğum gününde büyük bir jest geldi.

Mehmet Ali Erbil, imam nikahlı sevgilisi Gülseren Ceylan'a araba aldı

HEDİYE OLARAK ARABA ALDI

Ünlü şovmen Erbil, genç sevgilisine doğum günü hediyesi olarak araba aldı. Ceylan, "İlk defa arabam oldu. Kullanmayı bu küçük minnoş arabada öğreneyim diye sevgilim doğum günü hediyesi almış. Çok teşekkür ederim iyi ki varsın seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Erbil, imam nikahlı sevgilisi Gülseren Ceylan'a araba aldı

EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK

Gülseren Ceylan geçtiğimiz günlerde Mehmet Ali Erbil'in evlilik konusunda istekli olduğunu söylemiş ve "Benden çocuk da istiyor. Aramızda güçlü bir sevgi var. Gelecekte evlenebiliriz" açıklamasını yapmıştı.

Mehmet Ali Erbil, imam nikahlı sevgilisi Gülseren Ceylan\'a araba aldı

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Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil, imam nikahlı sevgilisi Gülseren Ceylan'a araba aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Hayrettin çenesiz:
    Ucuz araç almış ???? 86 1 Yanıtla
  • Eyup Kaya:
    ölmeden önce ne koparsa kardır taktır ediyorum 20 yaşındaki kızı doğru yoldasın devam 51 8 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    Sapık 32 4 Yanıtla
  • Kemsl:
    imamnikahı zina yapmak için meşrulaştırilamaz, aile kurmak içindir o nikah. 25 5 Yanıtla
  • ŞAH MADE İN:
    İkinci el Fiat 500 almış yazık bu olmaz ki ?????????? 21 7 Yanıtla
  • Mehmet Kaynar:
    İYİ VERİYOR DEMEKKİ. 20 5 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Kızcığaz boşuna demiyormuş yaşlı ama zengin ünlü komik diye birşeyler biliyormuş Fiat'ı kapmış.))) 15 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    vaybe bize kimse hediye almadi bi yerde hata var demekki 14 2 Yanıtla
  • Murat Saka:
    Dünyalardan malın olacağıma fındıkakadan gülseren ol 13 3 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Ali Taran Ayşe Özyılmazele nikah hediyesi olarak Range Rower almıştı. 12 2 Yanıtla
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