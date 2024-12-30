Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi: Emekli maaşımla nasıl alacağım? - Son Dakika
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Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi: Emekli maaşımla nasıl alacağım?

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Son dönemlerde adı "yasa dışı bahse teşvik" suçlamalarına karışan Mehmet Ali Erbil, alışveriş esnasında kendini görüntüleyen muhabirlere hayat pahalılığından dert yandı. Bir montun 60 bin TL olduğunu ifade eden Erbil, "Yanmış bu Türkiye! Emekli maaşımla nasıl alacağım ben bunu? Bir mont 60 bin TL. Çıplak dolaşırım daha iyi" ifadelerine yer verdi.

30.12.2024 15:15
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Yasa dışı bahis ve teşvik soruşturmasında 3 yıla kadar hapsi istenen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bu kez hayat pahalılığına yönelik sözleriyle gündeme geldi.

"YANLIŞ BU TÜRKİYE"

Bir alışveriş merkezinde görüntülenen ünlü şovmen, bir montun 60 bin TL olduğunu belirterek "Yanmış bu Türkiye! Emekli maaşımla nasıl alacağım ben bunu? Bir mont 60 bin TL. Çıplak dolaşırım daha iyi" ifadelerine yer verdi.

HER HAFTA İMZA VERİYOR

Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheliyle birlikte geçen günlerde gözaltına alınmıştı. Erbil ve Ortaç'a ev hapsi cezası verilmişti. Erbil hakkında verilen karar, avukatlarının başvurusuyla kaldırılmıştı. Hakimlik Erbil'in her hafta imza vermesine hükmetmişti. Erbil, adli kontrol tedbiri uygulanması çerçevesinde her hafta polis merkezine giderek imza veriyor.

Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil\'i isyan ettirdi: Emekli maaşımla nasıl alacağım?

Mehmet Ali Erbil, Alışveriş, Türkiye, Magazin, Erbil, Son Dakika

Son Dakika Magazin Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi: Emekli maaşımla nasıl alacağım? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Ömer SÜRÜCÜ:
    Tüh napcaz şimdi sen de ağlıyorsan gariban ne yapsın. 97 3 Yanıtla
  • Mehmet Sahin:
    tamm hayat pahaligi var yok değil ama sende abartma o kadar normal bir mont 2500 TL akabilsin yani 80 12 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    TikTok tan kazandığın parayla al 57 2 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    nedense hep bu yakalanıp beraat edenler ağlıyor 57 2 Yanıtla
  • Gökhan Pektaş:
    bu arkadaş geçenlerde aylık gelirim 500 bin demiyormuydu nerden emekliymis 36 3 Yanıtla
  • Fatih Sozen:
    Türkiye'ye hoş geldin 30 8 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    siz ve diz gibiler, gittikleri resteurantlarda çorba 1.500 lira, lahmacun 2.000 tl olup, sesiniz çıkmayınca, herşeyde de fahiş fiyat olur. 32 1 Yanıtla
  • Kadir Ekici:
    Birde emekli maaşımı alıyorsun 26 4 Yanıtla
  • İbrahim Borinli:
    sözün bittiği yerdesiniz 25 2 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Olsun kol çeker kazanırsın… 20 2 Yanıtla
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