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Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay, evlendi - Son Dakika

Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay, evlendi

10.01.2022 07:53

Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa eden ve geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu açıklayan şarkıcı Ece Ronay, nişanlısıyla evlendi. Ailesinin ve yakın çevresinin katıldığı törenle nikah masasına oturan şarkıcı, yaz aylarında kır düğünü yapacağını söyledi.

'Karpuz' isimli şarkısı ile popüler olan Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda klibinde oynayan şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etmiş ve Erbil'den "taciz" ve "hakaret" sebebiyle şikayetçi olmuştu. Konuyu yargıya taşıyan Ronay, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 3 aylık hamile olduğunu duyurdu. İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Ronay, dün nikah masasına oturdu.

YAZIN KIR DÜĞÜN YAPACAK

Hamile kaldığını öğrenince nişanlısı Mehmet Bilir ile dini nikah kıydıran Ronay, dün de resmi nikah kıydırdı. Gelinliğe benzeyen beyaz bir elbise giyen şarkıcı, "Bugün düğünüm yapılmadı. Sadece nikah yapıldı. Kalabalık bir nikah oldu. Kır düğünü istediğim için düğün yazın olacak" dedi.

HAMİLE OLDUĞUNU DUYURMUŞTU

Bir süredir gündemden düşmeyen Ece Ronay'ın hamile olduğu iddia edilmişti. YouTube kanalında bu konuyla ilgili bir video çektiklerini ancak daha kurgu aşamasında bir çalışanın haberi sızdırdığını söyleyen Ece Ronay, hamilelik iddiasını doğrulayarak "Bir çalışan bizim müjdemizi basına sızdırdı. O basın organı da kendinde bu hakkı görüp bu haberi size vermiş. 2,5 aylık hamileyim. 5 ay önce evlilik teklifi almıştım yani evlilik yolunda olan bir ilişkiydi zaten bu. Basında anlatıldığı gibi evlilik tarihini çocuk için geri plana çekmedim" şeklinde konuşmuştu.

İşte Ece Ronay'ın nikahından kareler...

Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, evlendi
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, evlendi
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, evlendi
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, evlendi
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, evlendi
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Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay, evlendi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay, evlendi - Son Dakika
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