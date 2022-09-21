Komedyen Hasan Can Kaya için "Donanımı ve zekası yok" diyen Mehmet Ali Erbil'e tepki yağıyor - Son Dakika
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Komedyen Hasan Can Kaya için "Donanımı ve zekası yok" diyen Mehmet Ali Erbil'e tepki yağıyor

21.09.2022 11:28

Mehmet Ali Erbil, konuk olduğu programda komedyen Hasan Can Kaya için "Donanımı ve zekası yok" dedi. Bu sözler nedeniyle sosyal medyada gündem olan Erbil'e tepki yağıyor. Erbil'in yıllar önce yaptığı programları eleştiren kullanıcılar, "Kendi programında birçok şey yapan Erbil, Hasan Can'ı eleştirmiş" yorumlarını yaptı.

Sağlık sorunları nedeniyle uzun zamandır ekranlardan uzak olan ve bu süreçte sosyal medyada canlı yayınlar açan Mehmet Ali Erbil, Buket Aydın'ın sunumuyla Haber Global'de yayınlanan Yüz Yüze programına konuk oldu. Aydın'ın sorusu üzerine Hasan Can Kaya hakkında konuşan Erbil'in söyledikleri tepki çekti.

"DONANIM VE ZEKASI YOK"

Canlı yayında Hasan Can Kaya hakkında konuşan Erbil, "Şov programlarını hiç izleyemiyorum. Genelde YouTube'da yayınlanıyor galiba. Onunla da pek aram yok. Hasan Can Kaya'yı da duydum, küfür üzerine kurulu bir program. Bence milyonlar izliyor olamaz. Türkiye 85 milyon. En fazla izleyen 1 milyondur. O, 3-4 milyonlar yalan dolan. Biz hakaret duymaya alışkın mıyız? Okan Bayülgen hiç hakaretle bir yayın yaptı mı? Çünkü donanımı ve zekası yok. Şimdi işler biraz daha ucuzladı. O arkadaşın background'u nedir ona bir baksınlar" dedi.

Hasan Can Kaya için 'Zekası yok' diyen Mehmet Ali Erbil'e tepki yağıyor

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Mehmet Ali Erbil'in sözleri kısa sürede Twitter'da gündem olurken tepkiler de beraberinde geldi. Erbil'in yıllar önce programlarında yaptıklarını hatırlatan sosyal medya kullanıcıları, ünlü isme öfke kustu.

İşte Mehmet Ali Erbil için yapılan bazı yorumlar...

Hasan Can Kaya için 'Zekası yok' diyen Mehmet Ali Erbil'e tepki yağıyor
Hasan Can Kaya için 'Zekası yok' diyen Mehmet Ali Erbil'e tepki yağıyor
Hasan Can Kaya için 'Zekası yok' diyen Mehmet Ali Erbil'e tepki yağıyor
Hasan Can Kaya için 'Zekası yok' diyen Mehmet Ali Erbil'e tepki yağıyor
Hasan Can Kaya için 'Zekası yok' diyen Mehmet Ali Erbil'e tepki yağıyor
YORUMLAR
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Son Dakika Magazin Komedyen Hasan Can Kaya için 'Donanımı ve zekası yok' diyen Mehmet Ali Erbil'e tepki yağıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Komedyen Hasan Can Kaya için "Donanımı ve zekası yok" diyen Mehmet Ali Erbil'e tepki yağıyor - Son Dakika
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