Mehmet Aslantuğ aşk yaşadığı iddialarına sert çıktı: Yine yalan dolan her yerde haber - Son Dakika

Mehmet Aslantuğ aşk yaşadığı iddialarına sert çıktı: Yine yalan dolan her yerde haber

Son Güncelleme: 01.09.2023 13:53

Arzum Onan ile 27 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Mehmet Aslantuğ'un Pınar Şipaloğlu ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. ''Duyduğunuz dedikodular doğru'' diyen Şipaloğlu'nun paylaşımı sonrası bomba etkiis yaratan asşk iddiası sonra Aslantuğ'dan açıklama geldi. Ünlü oyuncu ''Yine hiç tanımadığım bir kadın, yine yalan dolan her yerde haber'' diyerek iddialara sert çıktı.

Başarılı oyuncu Mehmet Aslantuğ, 29 Mayıs'ta Arzu Onan ile 27 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi. Geçtiğimiz günlerde bir video yayınlayarak evliliğinin ihanet yüzünden bittiği iddiasını yalanlayan Aslantuğ'un Bozcada'da tanıştığı Pınar Şipaloğlu ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Aslantuğ aşk iddialarına sert çıktı. Ünlü oyuncu "Yine hiç tanımadığım bir kadın, yine yalan dolan her yerde haber" dedi.

"DUYDUĞUNUZ DEDİKODULAR ASILSIZ DEĞİL"

Mehmet Aslantuğ ile aşk yaşadığını ileri süren Pınar Şipalioğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Duyduğunuz dedikodular asılsız değildir! Sessizliğimin sebebi bir küçük ada meselesi... Evet adada artık evim var ve evet Mehmet Aslantuğ, evet evet evet. Yeter" yazarak, kalp emojisi koydu.

"YALAN DOLAN HER YERDE HABER"

Mehmet Aslantuğ ise sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı. Aşk iddialarına sert çıkan ünlü oyuncu, "Ne aşk adamıymışım be!.. Gülsem mi ağlasam mı kestiremiyorum. Yine hiç tanımadığım bir kadın, yine yalan dolan her yerde haber! Neden arayıp sormuyorsunuz kardeşim? Sonra da niye açıklama ihtiyacı duyuyorsun diyorlar! Nedir bu? Nasıl bir iş ahlakı? Arasanıza, sorsanıza?

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Sondakika.com - Magazin

Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mehmet Aslantuğ aşk yaşadığı iddialarına sert çıktı: Yine yalan dolan her yerde haber - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mehmet Aslantuğ aşk yaşadığı iddialarına sert çıktı: Yine yalan dolan her yerde haber - Son Dakika
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