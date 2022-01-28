Mehmet Dinçerler ile Hadise arasında romantik mesajlaşmalar: Nişanlım! Sonsuzluğum!

Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler ile evlilik kararı aldı. Dinçerler'in 3 milyon liralık pırlanta yüzükle ettiği evlilik teklifini kabul ederek bu haberi de Instagram hesabından paylaşan Hadise, sevgilisinin fotoğrafına da sessiz kalamadı.

"NİŞANLIM"

Sosyal medya hesabından ara sıra kendi pozlarını paylaşan Mehmet Dinçerler, son olarak takım elbiseli bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Dinçerler'in kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan paylaşımına Hadise'den de tepki gecikmedi. Sevgilisini pozunu beğenen Hadise, "Nişanlım yorumunu yaparken Mehmet Dinçerler de "Benim sonsuzluğum" cevabını verdi.