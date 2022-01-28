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Mehmet Dinçerler ile Hadise arasında romantik mesajlaşmalar: Nişanlım! Sonsuzluğum! - Son Dakika

Mehmet Dinçerler ile Hadise arasında romantik mesajlaşmalar: Nişanlım! Sonsuzluğum!

28.01.2022 09:15

Bir süredir aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler ile evlilik kararı alan Hadise, sevgilisinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma sessiz kalamadı. Hadise, bir pozunu paylaşan Dinçerler'e "Nişanlım" yorumunu yaparken o da "Benim sonsuzluğum" diye yanıt verdi.

Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler ile evlilik kararı aldı. Dinçerler'in 3 milyon liralık pırlanta yüzükle ettiği evlilik teklifini kabul ederek bu haberi de Instagram hesabından paylaşan Hadise, sevgilisinin fotoğrafına da sessiz kalamadı.

"NİŞANLIM"

Sosyal medya hesabından ara sıra kendi pozlarını paylaşan Mehmet Dinçerler, son olarak takım elbiseli bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Dinçerler'in kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan paylaşımına Hadise'den de tepki gecikmedi. Sevgilisini pozunu beğenen Hadise, "Nişanlım yorumunu yaparken Mehmet Dinçerler de "Benim sonsuzluğum" cevabını verdi.

Mehmet Dinçerler'in paylaşımına Hadise'den yorum gecikmedi: Nişanlım
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Son Dakika Magazin Mehmet Dinçerler ile Hadise arasında romantik mesajlaşmalar: Nişanlım! Sonsuzluğum! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Mehmet Dinçerler ile Hadise arasında romantik mesajlaşmalar: Nişanlım! Sonsuzluğum! - Son Dakika
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