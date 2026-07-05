Melek Mosso\'dan Unutulmaz Konser

EDİRNE (İHA)- Edirne'de bu yıl 665'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında kente gelen Melek Mosso, Sarayiçi Er Meydanı'nda kurulan platformda konser verdi.

Sevilen şarkılarını müzikseverlerle buluşturan Melek Mosso, büyük beğeni topladı. Keyifli anların yaşandığı konserde vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Melek Mosso ve orkestrası; seslendirdikleri şarkılar ve sahne performanslarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. - EDİRNE