Melis Sezen oryantal dansıyla çok konuşuldu

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Gassallar ne kadar kazanıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

"Sadakatsiz" dizisinde hayat verdiği "Derin" karakteri ile ünlenen ve attığı her adım yakından takip edilen Melis Sezen, bu kez yaptığı oryantal dansla gündemde.

SEZEN'DEN ORYANTAL DANS ŞOVU

Melis Sezen rol aldığı dizinin setinde çektiği oryantal dans videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Kıvrak dansıyla dikkat çeken oyuncunun paylaşımı binlerce yorum ve beğeni aldı. Sezen, daha önce de yaptığı Latin dansıyla çok konuşulmuştu.