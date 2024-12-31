Melis Sezen oryantal dansıyla çok konuşuldu - Son Dakika
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Melis Sezen oryantal dansıyla çok konuşuldu

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Attığı her adım gündem olan ünlü oyuncu Melis Sezen, paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Rol aldığı dizinin setinde yaptığı oryantal dans şovunu sosyal medyada paylaşan Sezen'e çok sayıda yorum ve beğeni yağdı.

31.12.2024 14:14
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"Sadakatsiz" dizisinde hayat verdiği "Derin" karakteri ile ünlenen ve attığı her adım yakından takip edilen Melis Sezen, bu kez yaptığı oryantal dansla gündemde.

SEZEN'DEN ORYANTAL DANS ŞOVU

Melis Sezen rol aldığı dizinin setinde çektiği oryantal dans videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Kıvrak dansıyla dikkat çeken oyuncunun paylaşımı binlerce yorum ve beğeni aldı. Sezen, daha önce de yaptığı Latin dansıyla çok konuşulmuştu.

Melis Sezen oryantal dansıyla çok konuşuldu

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Son Dakika Magazin Melis Sezen oryantal dansıyla çok konuşuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Berat Yavuz:
    gençler kötü örnek olmak dışında yaptıkları bsy yok 61 7 Yanıtla
  • Enver Işık:
    Aklı ve emeği ile para kazanamayan bedeni ile kazanır. Tabi bunları izleyip kazandıran basit insanlarıda eş geçmemek lazım. 25 1 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    yandan yandan off off 9 11 Yanıtla
  • murat2069:
    bunlarda sanatçı olup toplum onunde ornek olaçak kaşarr 11 1 Yanıtla
  • Ayhan Can:
    Ne varmış bunda. Ben de bir şey var sandım. açıkçası Onu demeye geldim. monte ettiğim dildoyu çıkaracak diye çok korktum 8 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    bir osuruk onca hava atmayı yok edıyor 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Melis Sezen oryantal dansıyla çok konuşuldu - Son Dakika
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