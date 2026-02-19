Melisa Ilıcalı, annesi Şeyma Subaşı\'nın taklidini yaptı

Şeyma Subaşı ile kızı Melisa Ilıcalı'nın birlikte hazırladıkları YouTube programında eğlenceli anlar yaşandı. Program sırasında annesinin taklidini yapan Melisa, hem stüdyoda hem de sosyal medyada gündem oldu.

Melisa Ilıcalı, annesinin kendisine sık sık yaptığı uyarıları esprili bir dille anlattı. Küçük Ilıcalı, annesinin ses tonunu taklit ederek "Melisaa, şu kulaklarını göster. Hep aynı giyiniyorsun." sözlerini dile getirdi. Bu anlar kısa sürede izleyenleri güldürdü.

Subaşı'nın makyaj yaptığı anlardaki mimiklerini ve konuşma tarzını canlandıran Melisa, programın en çok konuşulan anlarından birine imza attı.

DOĞUM GÜNÜNÜ BU SÖZLERLE KUTLAMIŞTI

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, 2013 yılında dünyaya gelen kızlarına Melisa adını vermişti. Melisa, 12 yaşına girdi. Ilıcalı, kızı Melisa'nın doğum günüyle ilgili paylaşım yaptı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile evliliğinden olan kızı Melisa'nın yeni yaşını kutladı.

Acun Ilıcalı, 13 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, 'Canım kızım, doğum günün kutlu olsun. Hep böyle pozitif, hep mutlu ol. Artık galiba doğum gününde ne oyuncak alalım günleri geride kaldı' ifadelerini kullandı.