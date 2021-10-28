Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın, Şeyma Subaşı ile evliliğinden olan kızı Melisa sekiz yaşına girdi. Kızının doğum gününü pasta keserek kutlayan Ilıcalı, birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

"ABLALARINI ÖRNEK AL"

Acun Ilıcalı, yaptığı paylaşımda "Canım kızım ne güzel huylu, ne tatlı oldun, ne çabuk büyüdün. Hep böyle kal. Ablalarını örnek al" notunu yazdı. Ancak ünlü televizyoncunun son cümlesi takipçilerinin aklına başka bir şeyi getirdi.

NOTU GÖREN HERKES AYNI YORUMU YAPTI

Yorumu gören birçok sosyal medya kullanıcısı Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'na göndermede bulunduğunu iddia etti. Çoğu takipçi "Anneni örnek alma diyor" tarzında yorumlar yaptı.

ŞEYMA PARTİDEN PAYLAŞTI

Öte yandan kızı Melisa için parti düzenleyen Şeyma Subaşı' da sosyal medya hesabından duygusal paylaşımlar yaptı. Partiden fotoğraf yayınlayan Şeyma ve Acun Ilıcalı kızları için bir araya geldi.