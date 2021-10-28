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Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü - Son Dakika

Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü

28.10.2021 16:59

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın 8. yaş doğum gününü kutladı. Kızı Melisa'yla pasta keserken çekilen fotoğraflarını paylaşan Ilıcalı, "Canım kızım ne güzel huylu, ne tatlı oldun, ne çabuk büyüdün. Hep böyle kal. Ablalarını örnek al" notunu yazdı. Takipçileri, Ilıcalı'nın "Ablalarını örnek al" sözüyle Şeyma'ya gönderme yaptığını iddia etti.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın, Şeyma Subaşı ile evliliğinden olan kızı Melisa sekiz yaşına girdi. Kızının doğum gününü pasta keserek kutlayan Ilıcalı, birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

"ABLALARINI ÖRNEK AL"

Acun Ilıcalı, yaptığı paylaşımda "Canım kızım ne güzel huylu, ne tatlı oldun, ne çabuk büyüdün. Hep böyle kal. Ablalarını örnek al" notunu yazdı. Ancak ünlü televizyoncunun son cümlesi takipçilerinin aklına başka bir şeyi getirdi.

Melisa'nın doğum gününü kutlayan Acun'un düştüğü notu gören herkes aynı yorumu yaptı

NOTU GÖREN HERKES AYNI YORUMU YAPTI

Yorumu gören birçok sosyal medya kullanıcısı Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'na göndermede bulunduğunu iddia etti. Çoğu takipçi "Anneni örnek alma diyor" tarzında yorumlar yaptı.

Melisa'nın doğum gününü kutlayan Acun'un düştüğü notu gören herkes aynı yorumu yaptı

ŞEYMA PARTİDEN PAYLAŞTI

Öte yandan kızı Melisa için parti düzenleyen Şeyma Subaşı' da sosyal medya hesabından duygusal paylaşımlar yaptı. Partiden fotoğraf yayınlayan Şeyma ve Acun Ilıcalı kızları için bir araya geldi.

Melisa'nın doğum gününü kutlayan Acun'un düştüğü notu gören herkes aynı yorumu yaptı
Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı, Instagram, Doğum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü - Son Dakika
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