Şarkıcı Zeynep Bastık, iç çamaşırlı yatak pozunu paylaştı - Son Dakika
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Şarkıcı Zeynep Bastık, iç çamaşırlı yatak pozunu paylaştı

05.01.2023 11:54

Merdivenlerden düşerek omurga kemiklerini kıran ve istirahat eden şarkıcı Zeynep Bastık, son paylaşımıyla gündem oldu. Yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle sahnelerden uzak kalan 29 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından siyah iç çamaşırıyla yatakta verdiği pozunu yayınladı.

Geçtiğimiz sene Tolga Akış ile evliliğini bitirmesiyle günlerce konuşulan Zeynep Bastık, 2022'nin son günlerde evinde merdivenlerden düşerek iki omurga kemiğini kırdı. Sahneye çıkması yasaklandığı için haftalardır evde olan şarkıcı, sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

GÜN İÇİNDE YAPTIĞI İŞLERİ SIRALADI

2023 yılının ocak ayı ortasına kadar sahne alamayacak olan Bastık, 2,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık iç çamaşırlı pozlarını paylaşıyor. Şarkıcı son olarak yatağında siyah iç çamaşırıyla verdiği pozunu yayınlayarak gün içinde yaptığı işleri şu şekilde sıraladı: "Terapiye girdim. Üstüne scans Emdr aldım. Yeni telefonuma eski telefonumu aktardım. Haftalık işlerimi organize ettim. Şimdi ton balıklı salatamı yapıp Kısmetse Olur izleyebilir."

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Zeynep Bastık, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Zeynep Bastık, iç çamaşırlı yatak pozunu paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarkıcı Zeynep Bastık, iç çamaşırlı yatak pozunu paylaştı - Son Dakika
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