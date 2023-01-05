Şarkıcı Zeynep Bastık, iç çamaşırlı yatak pozunu paylaştı

Geçtiğimiz sene Tolga Akış ile evliliğini bitirmesiyle günlerce konuşulan Zeynep Bastık, 2022'nin son günlerde evinde merdivenlerden düşerek iki omurga kemiğini kırdı. Sahneye çıkması yasaklandığı için haftalardır evde olan şarkıcı, sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

GÜN İÇİNDE YAPTIĞI İŞLERİ SIRALADI

2023 yılının ocak ayı ortasına kadar sahne alamayacak olan Bastık, 2,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık iç çamaşırlı pozlarını paylaşıyor. Şarkıcı son olarak yatağında siyah iç çamaşırıyla verdiği pozunu yayınlayarak gün içinde yaptığı işleri şu şekilde sıraladı: "Terapiye girdim. Üstüne scans Emdr aldım. Yeni telefonuma eski telefonumu aktardım. Haftalık işlerimi organize ettim. Şimdi ton balıklı salatamı yapıp Kısmetse Olur izleyebilir."