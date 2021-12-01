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Meriç Aral yeni dizisi Kaderimin Oyunu'nu anlattı! - Son Dakika

Meriç Aral yeni dizisi Kaderimin Oyunu'nu anlattı!

01.12.2021 16:09
Meriç Aral yeni dizisi Kaderimin Oyunu'nu anlattı!

"Kaderimin Oyunu öncelikle güçlü bir kadın hikayesi. Helin sayesinde ben de kariyerimde yeni bir şeyi deneyimliyorum ve ilk defa bir anneyi canlandırıyorum."

Star'ın yeni dizisi 'Kaderimin Oyunu'nun 3 Aralık Cuma günü başlıyor. Başrollerinde; Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral'ın yer aldığı 'Kaderimin Oyunu''nda 'Helin' karakterini canlandıracak olan başarılı oyuncu Meriç Aral, rolü ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Meriç Aral yeni dizisi Kaderimin Oyunu'nu anlattı!

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı, Yapımını NGM Medya'nın üstlendiği 'Kaderimin Oyunu'nun yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor.

İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR?

Star'ın merakla beklenen yeni dizisi Kaderimin Oyunu'nun başrol oyuncularından Meriç Aral rolünün bilinmeyenlerini anlattı. Meriç Aral; "Kaderimin Oyunu öncelikle güçlü bir kadın hikayesi. Bununla birlikte canlandırdığım karakterin feminen duruşu ve de bir anne olması benim için bu projeyi cazip kıldı. Son projelerimde daha maskülen duruşlu karakterlere hayat veriyordum. Helin sayesinde ben de kariyerimde yeni bir şeyi deneyimliyorum ve ilk defa bir anneyi canlandırıyorum" dedi.

Rolünü, yönetmen Emre Kabakuşak ile karakter üzerine ve genel dünya üzerine yaptığı sohbetlerde, okuma provalarında çıkardığını söyleyen Aral, Helin'i üç kelime ile şöyle tarif ediyor; "Merhametli, aşık, güçlü."

ASİYE'NİN BAŞINA GELENLER

Güzel oyuncu dizide izleyiciyi nelerin beklediğini ise şöyle anlatıyor; "Kaderimin Oyunu'nda; eşi bir sebeple kendisini terk etmiş mutlu Asiye'nin karşılaştığı trajik bir olay sonucunda Amasya'dan İstanbul'a gelmesini ve burada yaşadıklarını görüyoruz. İstanbul'a gelmesiyle birlikte kendini Helin'in ve de eski eşinin dünyasında buluyor. Bu karakterler arası çatışma da aslında hikayemizi doğuruyor" dedi.

'Kaderimin Oyunu' nefes kesen hikayesi ile Cuma günü saat 20.00'de Star'da.

Meriç Aral yeni dizisi Kaderimin Oyunu'nu anlattı!

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Son Dakika Magazin Meriç Aral yeni dizisi Kaderimin Oyunu'nu anlattı! - Son Dakika Magazin


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