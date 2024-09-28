Mersin\'de Zeytin ve Zeytinyağı Festivali Coşkusu

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Mersin'in Mut ilçesinde 1.'si düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nde ünlü sanatçı Melek Mosso, Mustafa Taş ve İhsan Eş hayranlarıyla buluştu.

Zeytin ve Zeytinyağı Festivalinin akşam bölümünde Mut Şehir Stadında ünlü sanatçı Melek Mosso, Mustafa Taş ve İhsan Eş, konser verdi. Konsere, ilçe halkı başta olmak üzere civar il ve ilçelerden de vatandaşlar akın etti.

Konserden önce konuşma yapan Belediye Başkanı Murat Orhan, "Zeytin ve Zeytinyağı festivalimizi de birlik beraberlik içerisinde yapıyoruz" dedi.

Sanatçı Mustafa Taş, "Mut şivesini öğrendim artık bende Mutlu sayılırım. Mut'a ilk kez geldim. Kayısı cenneti olduğunu öğrendim. Birçok yere gittim sizler gibi sıcakkanlı insan görmedim" diye konuştu.

Ardından sahne alan Melek Mosso ise hayranlarına şarkılarıyla unutulmaz bir akşam yaşattı. Mosso, "Mut'u bilmezdim ama öğrendim gerçekten ilçenin adı gibi çok Mutlu oldum" dedi.

Konser sonunda Mut Belediye Başkanı Murat Orhan tarafından sanatçılara plaket ve zeytin fidanı takdim edildi. - MERSİN