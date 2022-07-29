Sözü & müziği Mert Şenel ve Basri Fırat Bayraktar'a ait olan şarkının düzenlemesi ise EEI' ya ait. Şarkı, sanatçının birçok anısında rol alan, aynı zamanda Kadıköy 'ün simgelerinden biri olan Özgürlük Parkı 'nı konu alıyor.

Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika › Magazin › Mert Şenel'den 'Özgürlük Parkı'Na Akustik Versiyon - Son Dakika

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