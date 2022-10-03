Yaklaşık dört aydır aşk yaşayan Merve Boluğur ve Mert Aydın çifti bu akşam evlendi. Çiftin düğünü İstanbul 'daki Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşti.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika › Magazin › Merve Boluğur - Mert Aydın... EVLENDİLER! - Son Dakika

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