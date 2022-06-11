Merve Boluğur'un sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Merve Boluğur'un sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

11.06.2022 17:08

Son olarak çıkardığı şarkı ile gündemde olan oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabını aktif kullanmayı sürdürüyor. Boluğur'un son paylaştığı sütyensiz poz, kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

Uzun süredir oyunculuk yapmayan Merve Boluğur, 2 gün önce çıkardığı şarkıyla bir anda yeniden gündeme oturdu. Bazı takipçileri şarkıyı beğenirken, bazıları da sert eleştiriler yöneltti.

YENİ FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Boluğur bu tartışmalara kulak asmadan sosyal medya hesabından yeni paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. Bugün de yeni bir pozunu takipçileriyle paylaştı.

KISA SÜREDE BEĞENİ YAĞDI

Boluğur'un sütyensiz pozuna kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi. Takipçileri, Boluğur'un pozunu beğendiklerini dile getirdi.

İşte Merve Boluğur'un fotoğrafı:

Ünlü oyuncu Merve Boluğur'un paylaştığı sütyensiz poza kısa sürede binlerce beğeni geldi
YORUMLAR
500
Sütyensiz Haliyle Dikkat Çekti Sütyensiz Haliyle Dikkat Çekti Merve Boluğur, yeni kariyerinin ilk adımını attı! Yayınladığı şarkı sevenlerini ikiye böldü Merve Boluğur, yeni kariyerinin ilk adımını attı! Yayınladığı şarkı sevenlerini ikiye böldü

Merve Boluğur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Merve Boluğur'un sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu - Son Dakika


Son Dakika
17:16 Balıkesir'deki kazada 7 kişi hayatını kaybetmişti! Olayla ilgili muhtar konuştu: Minibüsle gitmek istediler
17:08 Merve Boluğur'un sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
17:04 Aydın ve Ankara'daki yağış hayatı felç etti! Sokaklar adeta göle döndü
17:01 Kan grupları hakkında önemli araştırma! AB kan grubundaki kişilerin bunama ve kanser hastalığına karşı daha savunmasız olduğu belirlendi
16:57 Real Madrid, Monaco'dan Aurelien Tchouameni'yi kadrosuna kattı
16:54 Şiddetli yağış Ankara'da vatandaşlara zor anlar yaşattı! Bazı araçlar suya gömüldü
16:45 Lunaparkta, çocuklarla dolu aletin halatı koptu! O anlar kameraya yansıdı
16:36 Oyuncu Ezgi Çelik'in Şahan Gökbakar'ın gündemle ilgili tweet'ini paylaşınca TRT'deki işinden olduğu iddia edildi
16:28 Galatasaray'da başkanlık seçimi için Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu yarışıyor! İşte ilk 2 sandıktan çıkan sonuçlar
15:41 Rıdvan Yılmaz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer oldu! Beşiktaş 6.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 payla anlaşma sağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 17:21:10. #1.13#
SON DAKİKA: Merve Boluğur'un sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement