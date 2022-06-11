Merve Boluğur'un sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

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Uzun süredir oyunculuk yapmayan Merve Boluğur, 2 gün önce çıkardığı şarkıyla bir anda yeniden gündeme oturdu. Bazı takipçileri şarkıyı beğenirken, bazıları da sert eleştiriler yöneltti.

YENİ FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Boluğur bu tartışmalara kulak asmadan sosyal medya hesabından yeni paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. Bugün de yeni bir pozunu takipçileriyle paylaştı.

KISA SÜREDE BEĞENİ YAĞDI

Boluğur'un sütyensiz pozuna kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi. Takipçileri, Boluğur'un pozunu beğendiklerini dile getirdi.

İşte Merve Boluğur'un fotoğrafı: