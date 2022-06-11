Uzun süredir oyunculuk yapmayan Merve Boluğur, 2 gün önce çıkardığı şarkıyla bir anda yeniden gündeme oturdu. Bazı takipçileri şarkıyı beğenirken, bazıları da sert eleştiriler yöneltti.
Boluğur bu tartışmalara kulak asmadan sosyal medya hesabından yeni paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. Bugün de yeni bir pozunu takipçileriyle paylaştı.
Boluğur'un sütyensiz pozuna kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi. Takipçileri, Boluğur'un pozunu beğendiklerini dile getirdi.
İşte Merve Boluğur'un fotoğrafı:
Son Dakika › Magazin › Merve Boluğur'un sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu - Son Dakika