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Mete Horozoğlu Oyunculuğu Bıraktı mı? Arif Hür Açıkladı... - Son Dakika

Mete Horozoğlu Oyunculuğu Bıraktı mı? Arif Hür Açıkladı...

07.02.2022 13:23
Mete Horozoğlu Oyunculuğu Bıraktı mı? Arif Hür Açıkladı...

'Öyle Bir Geçer Ki Zaman', 'Muhteşem Yüzyıl Kösem', 'Kayıp' ve 'Nefes: Vatan Sağolsun' gibi projelerden tanıdığımız oyuncu Mete Horozoğlu uzun süredir ekranlarda yer almıyor. Mete Horozoğlu oyunculuğu bıraktı mı? Gazeteci Arif Hür açıkladı...

Ünlü gazeteci Arif Hür'ün, 'Mete Horozoğlu oyunculuğu bıraktı mı?' başlıklı yazısı sosyal medyada gündem oldu.

İşte Arif Hür'ün gündem olan o yazısı:

"Bir dönem rol aldığı 'Öyle Bir Geçer Ki Zaman' ve 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' gibi dizilerle adından söz ettiren 46 yaşındaki Mete Horozoğlu, yaklaşık 5 yıldır ekranlardan uzak kalmış durumda. Son olarak 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisinde 'Zülfikar Ağa'yı canlandıran Horozoğlu, uzun süredir ABD'de gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

'OYUNCULUĞU BIRAKTI' İDDİASI

Durun! Esas bomba şimdi geliyor...

Son dönemde gençlere online oyunculuk atölyesi veren Mete Horozoğlu'nun oyunculuğu bıraktığı yönünde bir bilgi kulağıma geldi. Horozoğlu, bundan böyle genç oyuncu adaylarının mesleki yönden gelişimlerine destek olacakmış.

Horozoğlu'nun, kendisini arayıp sormayan bazı yapımcı ve yönetmenlere kırgın olduğu da konuşulanlar arasında...

SUALTI SPORLARINA MERAK SARDI

Mete Horozoğlu'nun bir süredir dalış eğitimi aldığını da öğrendim. Horozoğlu Los Angeles'ın güney kısmında yer alan Long Beach'de sık sık tüple dalış yapıyor. Dalış hususunda kendisini profesyonellere taş çıkartacak kadar geliştirmiş... Uzun süredir setlerden uzak kalan Horozoğlu, huzuru Sualtı sporlarında bulmuş."

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Mete Horozoğlu hakkında yapılan bir ihbar sonucu, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Mete Horozoğlu hakkında, "Terör örgütü ile bağlantısı olduğuna dair delil olmadığı gerekçesiyle, kovuşturmaya yer olmadığına" karar verilmişti.

METE HOROZOĞLU KİMDİR?

Mete Horozoğlu kimdir, kaç yaşında; Mete Horozoğlu, 11 Ekim 1975 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ünlü oyuncu 46 yaşındadır.

İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Ankara'da okudu. Mete Horozoğlu . 2001 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2001/2003 yılları arasında Tiyatro Anadolu'da oyunucu olarak çalıştı. Mete Horozoğlu . 2002 yılında İstanbul'a yerleşti. 2003/2004 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'da 2004/2005 sezonunda Çığır Sahnesi Oyuncuları'da 2005/2006 ve 2006/2007 sezonlarında Semaver Kumpanya okamak üzere Tiyatrolar da çalıştı.

Mete Horozoğlu . İstanbul'a yerleştikten sonra birçok Televizyon ve sinema çalışmaları yaptı.

Yanık Koza dizisi ulusal çapta tanınmasını sağlasa da Öyle Bir Geçer Zamanki dizisindeki Soner karakteri ile tanındı. 'Muhteşem Yüzyıl Kösem', 'Kayıp' ve 'Nefes: Vatan Sağolsun' gibi unutulmaz projelerde de rol aldı.

Kaynak: Snob Magazin - Arif Hür

Mete Horozoğlu Oyunculuğu Bıraktı mı? Arif Hür Açıkladı...
Mete Horozoğlu Oyunculuğu Bıraktı mı? Arif Hür Açıkladı...
Mete Horozoğlu Oyunculuğu Bıraktı mı? Arif Hür Açıkladı...
Mete Horozoğlu Oyunculuğu Bıraktı mı? Arif Hür Açıkladı...
Mete Horozoğlu Oyunculuğu Bıraktı mı? Arif Hür Açıkladı...

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Muhteşem Yüzyıl Kösem, Mete Horozoğlu, İstanbul, Vatan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Mete Horozoğlu Oyunculuğu Bıraktı mı? Arif Hür Açıkladı... - Son Dakika Magazin


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