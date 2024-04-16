Metin Akpınar'ın kızı "Ablamın babası ünlü bir gazeteci" dedi, Uğur Dündar'dan cevap geldi - Son Dakika
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Metin Akpınar'ın kızı "Ablamın babası ünlü bir gazeteci" dedi, Uğur Dündar'dan cevap geldi

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Metin Akpınar'ın yıllar önce evlilik dışı birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu, yaptığı açıklamada "Bir ablamın da babası medya dünyasından çok ünlü bir isim" dedi. Söz konusu kişinin Uğur Dündar olduğu ortaya çıkınca gazeteciden açıklama geldi. Davada gizlilik olduğunu söyleyen Dündar, "Adli tıp kurumu DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti" ifadelerini kullandı.

16.04.2024 08:09  Güncelleme: 08:55
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Ünlü sanatçı Metin Akpınar'ın yıllar önce evlilik dışı birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu, verdiği son röportajda "Bir ablamın da babası medya dünyasından çok ünlü bir isim" diyerek magazin camiasında bomba etkisi yarattı. Nebioğlu'nun ablasının babasının ünlü gazeteci Uğur Dündar olduğu ve davanın devam ettiği ortaya çıktı. İddiaların odağındaki Dündar'dan cevap geldi.

"ABLAM DA BENİMLE AYNI KADERİ PAYLAŞIYOR"

Sabah'a röportaj veren Duygu Nebioğlu, Bir ablamın da babası medya dünyasından çok ünlü bir isim "Annemin 6 çocuğu var. İkisi Almanya'daki evliliğinden. 4 kardeşim de benimle aynı kaderi yaşadı. Evlilik dışı ilişkiden dört çocuğu var annemin. Bir ablamın da babası çok ünlü bir isim ve medya dünyasından. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor" dedi. Nebioğlu'nun bahsettiği kişinin Uğur Dündar olduğu ortaya çıktı.

Metin Akpınar'ın kızı 'Ablamın babası ünlü bir gazeteci' dedi, Uğur Dündar'dan cevap geldi

UĞUR DÜNDAR'DAN AÇIKLAMA: ADLİ TIP KURUMU BİYOLOJİK BABALIK İDDİASINI REDDETTİ

Hakkındaki iddianın ardından sabaha karşı X hesabından bir açıklama yapan Uğur Dündar, davanın devam ettiğini ve gizlilik kararı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bugünkü bir gazetede hakkımda babalık davası açıldığı ve haziran ayında karara bağlanacağı açıklanmış. Bugüne kadar mahkemenin aldığı gizlilik kararına titizlikle uyduk ve hep sustuk. Ama mademki karşı taraftan biri konuştu; kısaca net bir cevap vereyim: Mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve son söze söyleyecek kurum olan Adli Tıp Kurumu DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti. Benim ve Avukatım Murat Ergün için konu kapanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

Metin Akpınar'ın kızı 'Ablamın babası ünlü bir gazeteci' dedi, Uğur Dündar'dan cevap geldi
Metin Akpınar'ın kızı 'Ablamın babası ünlü bir gazeteci' dedi, Uğur Dündar'dan cevap geldi
Metin Akpınar\'ın kızı "Ablamın babası ünlü bir gazeteci" dedi, Uğur Dündar\'dan cevap geldi

Adli Tıp Kurumu, Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar, Uğur Dündar, 3.Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Metin Akpınar'ın kızı 'Ablamın babası ünlü bir gazeteci' dedi, Uğur Dündar'dan cevap geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (42)

  • Yusuf ERGOÇ: Hiç şaşırmadım. Bunlar özgürlükçü kişiler 297 113 Yanıtla janset COSKAN: Özgürlükçü derken :) Sen git KÖYLERE bak sanırsın DALLAS 261 129 Refik Durmua: çağdaş insanlar bunlar ondan sonra edebiyat parcalarlar 57 25 Ali Kublay: Janset hangi köy bakir kadi ata yeşil İstanbul'da çok köy var 26 4
  • Korul Nuri: Kimin eli kimin cebinde belli degil zihniyete bak.Yeri gelince Bu insanlar halka ahlak dersi veriyorlar düsünün. Bide kendileri ders alsalarmis keskem. 294 51 Yanıtla Selim Kayisi: daha açıklanmış bir sonuç yok ve Dündara göre DNA sonucu reddedildi. Haberi okumadan insanlara iftira atın sonra ahlaktan bahsedin. Dininiz var diye ahlaklı olmuyorsunuz !! 59 98 Korul Nuri: Selimcim sen DNA Test'i yaptirmak zorundamisin? 48 24 Selim Kayisi: Korul!! iftira ile ilgili kuranda bir araştırma yap istersen. Hadisleri oku istersen. sonuçlanmış bir şey yok ve adam diyor ki DNA testi negatif çıktı. Sen kadının söylemlerini direkt olarak kabul et !! Ben DNA testi yaptırmak zorunda değilim. şükürler olsun anam babam hep yanımdaydı. Ama sen bu tarz şeylerden şüpheleniyorsan umarım ihtiyacın yoktur. 25 34 Ali Arslan: Kadın ünlülerin salatalarına merak salmış 1 0
  • Zafer El: Mslh kızım senin annenede pes yani ayıp ayibinizla oturun ortalığa saçmayın 266 12 Yanıtla
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