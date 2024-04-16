Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, annesini bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi - Son Dakika
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Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, annesini bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi

Metin Akpınar\'ın kızı Duygu Nebioğlu, annesini bulmak için Müge Anlı\'dan yardım istedi

Metin Akpınar'ın evlilik dışı birlikteliğinden dünyaya gelen ve açtığı babalık davasını kazanan Duygu Nebioğlu, annesini bulabilmek için Müge Anlı'ya seslendi. Anlı da Nebioğlu'na "Kapımız açık" diyerek karşılık verdi.

16.04.2024 15:21  Güncelleme: 15:27
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Usta oyuncu Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, verdiği röportajda annesini bulmak için Müge Anlı'ya çağrı yaptı. Nebioğlu'nun çağrısına cevap gecikmedi.

"ANNEMİ ANCAK MÜGE ANLI BULABİLİR"

Sabah'a özel röportaj veren Duygu Nebioğlu, annesinin 6 çocuğu olduğunu, 4 kardeşinde de babalarından dolayı mağdur olduğunu belirtti. Annesine ulaşamadığını belirten Nebioğlu, "Annemi bulmak için Müge Anlı'dan yardım istiyorum. Ancak onun bulabileceğine inanıyorum. Gerekirse onun programına çıkarım. Müge Anlı'yı 15 yaşımdan beri takip ediyorum. Çok güveniyorum ona" ifadelerini kullandı.

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, annesini bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi

ANLI: KAPIMIZ AÇIK

Uzun yıllardır ATV ekranlarında program yaparak kayıp ve cinayet dosyalarını ele alan Müge Anlı, Nebioğlu'nun çağrısına sessiz kalamadı. Instagram hesabından Nebioğlu'na seslenen Anlı, "Herkese kapımız açık, her zaman bekleriz" dedi.

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, annesini bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi

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Son Dakika Magazin Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, annesini bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Osman Koca: senin 1 düzine daha kardeşin olma olasılığı yüksek.. 33 2 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoglu: bulursa müge anlı bulur doğru karar 20 4 Yanıtla
  • Aslan Yiğit: müge anlı bu fırsatı kaçırmaz ratingler tavan yapar 1 0 Yanıtla
  • altin mühendis: Üremesi gerekenler Üreyemedigi ürememesi gerekenler de tavşan gibi üreyip durduğu için memleketin ekonomisi de siyaseti de bu halde sanırım... 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, annesini bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi - Son Dakika
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