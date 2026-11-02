Metin Hara'dan özel hayatıyla ilgili iddialara tepki: Bu sözler bana ait değil - Son Dakika
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Metin Hara'dan özel hayatıyla ilgili iddialara tepki: Bu sözler bana ait değil

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Metin Hara\'dan özel hayatıyla ilgili iddialara tepki: Bu sözler bana ait değil
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Bir dönem Adriana Lima ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Metin Hara, geçmiş ilişkisine dair ortaya atılan iddiaları reddetti. Kendisine ait olmayan sözlerin yayımlandığını belirten Hara, gerçek dışı haberlerin sürmesi hâlinde hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

Bir dönem dünyaca ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Metin Hara, geçmişteki ilişkisine ilişkin basında yer alan iddialara karşı çıktı. Hara, kendisine atfedilen sözlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek hukuki yollara başvurabileceği uyarısında bulundu. Sosyal medyada yayılan iddialara göre Hara'nın, Lima'yı kendisinin terk ettiğini ve ünlü modelin ayrılığın ardından defalarca kendisini aradığını söylediği öne sürüldü.

“SOMUT KANIT VARSA PAYLAŞIN”

Hakkında yayımlanan haberlerde özel yaşamına dair gerçeği yansıtmayan ayrıntılara yer verildiğini savunan Hara, söz konusu açıklamaların kendisine ait olmadığını ifade etti.

Metin Hara'dan özel hayatıyla ilgili iddialara tepki: Bu sözler bana ait değil

İddiaları reddeden Hara, elinde ses kaydı, yazılı belge veya başka bir somut kanıt bulunanların bunları kamuoyuyla paylaşmasını istedi. Gerçek dışı yayınların sürmesi hâlinde yasal haklarını kullanacağını da duyurdu.

ADRIANA LIMA TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ

Metin Hara ile Adriana Lima'nın ilişkisi, bir dönem magazin gündeminin öne çıkan konuları arasında yer almıştı. Ünlü model, ilişkileri devam ederken Hara'yı görmek için Türkiye'ye gelmiş, Bodrum'da birlikte tatil yapmıştı.

Adriana LimaMetin HaraTürkiyeMagazinSözlerBodrumLimaSon Dakika

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SON DAKİKA: Metin Hara'dan özel hayatıyla ilgili iddialara tepki: Bu sözler bana ait değil - Son Dakika
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