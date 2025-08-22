Metin Şentürk\'ün acı günü! Kanserle savaşan kardeşi hayatını kaybetti

Temmuz ayında kardeşi Bayram Şentürk'ün kanserle mücadelesini ilk kez kamuoyuyla paylaşan Metin Şentürk, sosyal medyada yayımladığı duygusal video ile destek çağrısında bulunmuştu. Ancak 11 ay süren zorlu sürecin ardından acı haber geldi. Ünlü sanatçı, kardeşinin vefatını "Ailemizin kıymetlisi hakkın rahmetine kavuşmuştur" sözleriyle duyurdu.

SEVENLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Metin Şentürk, kardeşi Bayram Şentürk'ün uzun süredir verdiği kanser mücadelesini geçtiğimiz ay sosyal medya üzerinden duyurmuş, takipçilerinden dua istemişti. Sanatçı, yayımladığı duygusal videoda kardeşinin durumunun ağırlaştığını ifade ederek, şu sözlerle destek çağrısında bulunmuştu, "11 aydır kardeşimle birlikte kanser gibi zorlu bir hastalığa karşı direniyoruz. Şu an hastanedeyiz, acıları oldukça yoğun. Ben duanın gücüne inanan biriyim. Bu yüzden siz dostlarımdan, kardeşimin bu ağır süreci daha az acıyla atlatabilmesi için dua rica ediyorum."

Kardeşinin yaşadığı süreci ilk kez kamuoyuyla paylaşan Şentürk, duaların iyileştirici gücüne inandığını vurgulamış ve takipçilerine şu sözlerle teşekkür etmişti, "Allah hepinizden razı olsun. Dualarınız kabul olsun."

ACI HABER GELDİ

Ancak 11 aylık mücadele ne yazık ki sona erdi. Ünlü şarkıcı, kardeşi Bayram Şentürk'ün vefatını yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Şentürk şu ifadeleri kullandı, "Ailemizin kıymetlisi kardeşimiz Bayram Şentürk, 11 ay süren yaşam mücadelesi sonucunda Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze namazı 23.08.2025 Cumartesi (yarın) öğle namazını takiben Fatih Camii'nde kılınacak olup, cenazesi Kozlu Mezarlığı'na defnedilecektir."