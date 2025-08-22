Metin Şentürk'ün acı günü! Kanserle savaşan kardeşi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Metin Şentürk'ün acı günü! Kanserle savaşan kardeşi hayatını kaybetti

Haberin Videosunu İzleyin
Metin Şentürk\'ün acı günü! Kanserle savaşan kardeşi hayatını kaybetti
22.08.2025 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Metin Şentürk\'ün acı günü! Kanserle savaşan kardeşi hayatını kaybetti
Haber Videosu

Şarkıcı Metin Şentürk'ün kardeşi Bayram Şentürk, uzun süredir mücadele ettiği kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Kardeşinin hastalığını daha önce sosyal medya hesabından duyurarak dua isteyen Şentürk, acı haberi yine aynı platformdan "11 ay süren yaşam mücadelesi sonucunda hakkın rahmetine kavuşmuştur" sözleriyle paylaştı.

Temmuz ayında kardeşi Bayram Şentürk'ün kanserle mücadelesini ilk kez kamuoyuyla paylaşan Metin Şentürk, sosyal medyada yayımladığı duygusal video ile destek çağrısında bulunmuştu. Ancak 11 ay süren zorlu sürecin ardından acı haber geldi. Ünlü sanatçı, kardeşinin vefatını "Ailemizin kıymetlisi hakkın rahmetine kavuşmuştur" sözleriyle duyurdu.

SEVENLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Metin Şentürk, kardeşi Bayram Şentürk'ün uzun süredir verdiği kanser mücadelesini geçtiğimiz ay sosyal medya üzerinden duyurmuş, takipçilerinden dua istemişti. Sanatçı, yayımladığı duygusal videoda kardeşinin durumunun ağırlaştığını ifade ederek, şu sözlerle destek çağrısında bulunmuştu, "11 aydır kardeşimle birlikte kanser gibi zorlu bir hastalığa karşı direniyoruz. Şu an hastanedeyiz, acıları oldukça yoğun. Ben duanın gücüne inanan biriyim. Bu yüzden siz dostlarımdan, kardeşimin bu ağır süreci daha az acıyla atlatabilmesi için dua rica ediyorum."

Metin Şentürk'ün acı günü! Kanserle savaşan kardeşi hayatını kaybetti

Kardeşinin yaşadığı süreci ilk kez kamuoyuyla paylaşan Şentürk, duaların iyileştirici gücüne inandığını vurgulamış ve takipçilerine şu sözlerle teşekkür etmişti, "Allah hepinizden razı olsun. Dualarınız kabul olsun."

Metin Şentürk'ün acı günü! Kanserle savaşan kardeşi hayatını kaybetti

ACI HABER GELDİ

Ancak 11 aylık mücadele ne yazık ki sona erdi. Ünlü şarkıcı, kardeşi Bayram Şentürk'ün vefatını yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Şentürk şu ifadeleri kullandı, "Ailemizin kıymetlisi kardeşimiz Bayram Şentürk, 11 ay süren yaşam mücadelesi sonucunda Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze namazı 23.08.2025 Cumartesi (yarın) öğle namazını takiben Fatih Camii'nde kılınacak olup, cenazesi Kozlu Mezarlığı'na defnedilecektir."

Metin Şentürk, Sosyal Medya, Magazin, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Metin Şentürk'ün acı günü! Kanserle savaşan kardeşi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek... Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek...
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
Tuz Gölü’nde ’soğuk su gayzeri’ keşfi Tuz Gölü'nde 'soğuk su gayzeri' keşfi
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Görüntü Türkiye’den Elinde bebeğiyle ayı saldırısına uğradı Görüntü Türkiye'den! Elinde bebeğiyle ayı saldırısına uğradı
Sinan Burhan’ın esprili “avokado“ sorusuna sunucudan bomba yanıt Sinan Burhan'ın esprili "avokado" sorusuna sunucudan bomba yanıt
Erzurum’da düğüne gölge düşüren olay Yarıda kestiler Erzurum'da düğüne gölge düşüren olay! Yarıda kestiler
Galatasaray Zaniolo’nun bonservisini belirledi Galatasaray Zaniolo'nun bonservisini belirledi
Nafaka davasında karar Icardi Wanda’ya servet ödeyecek Nafaka davasında karar! Icardi Wanda'ya servet ödeyecek

10:41
İzmir’de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
09:42
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı! Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 11:38:53. #7.11#
SON DAKİKA: Metin Şentürk'ün acı günü! Kanserle savaşan kardeşi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.