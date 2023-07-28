MFÖ üyesi Fuat Güner'den Özkan Uğur'un ölümüne ilişkin duygusal paylaşım: Sonsuza dek birlikteyiz kardeşim - Son Dakika
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MFÖ üyesi Fuat Güner'den Özkan Uğur'un ölümüne ilişkin duygusal paylaşım: Sonsuza dek birlikteyiz kardeşim

28.07.2023 14:17

MFÖ üyesi Fuat Güner, ölümüyle yıkıldığı dostu Özkan Uğur için günler sonra paylaşımda bulundu. Fuat Güner, sosyal medya hesabından eski fotoğrafları, "Burada ya da başka bir alemde sonsuza dek birlikteyiz kardeşim" notuyla paylaştı.

Oyuncu ve MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur, 3. kez yakalandığı kanser nedeniyle 8 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. MFÖ üyesi Fuat Güner, dostu Özkan Uğur'un ölümünden günler sonra yürek sızlatan paylaşım yaptı. Güner "Burada ya da başka bir alemde sonsuza dek birlikteyiz kardeşim" dedi.

GÜNLER SONRA İLK PAYLAŞIM

Yıllardır beraber sahne aldıkları grup arkadaşının ölümüyle kahrolan MFÖ üyelerinden Fuat Güner, Instagram hesabından Özkan Uğur için duygularını dile getirdi.

Özkan Uğur'un ölümünün ardından Fuat Güner'den yürek sızlatan paylaşım: Sonsuza dek birlikteyiz kardeşim

"SONSUZA DEK BİRLİKTEYİZ"

Mazhar Alanson, Özkan Uğur ve Fuat Güner'in eski fotoğraflarının yer aldığı paylaşımda Güner şu ifadeleri yazdı: 17 yaşındaydı ben de 22 tanıştığımızda. Tanıştık ve bir daha hiç ayrılmadık. Tam 52 yıl… Hem iş ortağı, hem dost kardeş olmak. Üretmek, turnelemek, hem geceleri birlikte maç izlemek, zor günde yan yana olmak… Biz en zorunu başardık Özkan'ım. Burada ya da başka bir alemde sonsuza dek birlikteyiz kardeşim."

Özkan Uğur'un ölümünün ardından Fuat Güner'den yürek sızlatan paylaşım: Sonsuza dek birlikteyiz kardeşim
Özkan Uğur'un ölümünün ardından Fuat Güner'den yürek sızlatan paylaşım: Sonsuza dek birlikteyiz kardeşim
Özkan Uğur'un ölümünün ardından Fuat Güner'den yürek sızlatan paylaşım: Sonsuza dek birlikteyiz kardeşim
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Son Dakika Magazin MFÖ üyesi Fuat Güner'den Özkan Uğur'un ölümüne ilişkin duygusal paylaşım: Sonsuza dek birlikteyiz kardeşim - Son Dakika


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SON DAKİKA: MFÖ üyesi Fuat Güner'den Özkan Uğur'un ölümüne ilişkin duygusal paylaşım: Sonsuza dek birlikteyiz kardeşim - Son Dakika
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