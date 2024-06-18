Milli takımımızın futbol elçisi Yağmur Tanrısensin, Dortmund'da taraftara üçlü çektirdi - Son Dakika
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Milli takımımızın futbol elçisi Yağmur Tanrısensin, Dortmund'da taraftara üçlü çektirdi

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A Milli Futbol Takımı futbol elçisi olan güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Türkiye-Gürcistan maçı öncesi Dortmund'ta taraftara üçlü çektirdi.

18.06.2024 14:25
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A Milliler EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan ile Dortmund'ta karşılaşıyor. Maç için Dortmund'a giden A Milli Futbol Takımı futbol elçisi Yağmur Tanrısevsin, taraftarın coşkulu kutlamasına katıldı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında, Türkiye A Milli Futbol Takımı ilk sınavını Gürcistan karşısında verecek. 19.00'da oynanacak maç öncesinde Dortmund'da bir araya gelen Türk vatandaşlar, oyun havası dinleyerek oynadı. Maçı izlemek için Dortmund'a giden güzel oyuncu Tanrısevsin de vatandaşlarla bir araya geldi. Balkondan vatandaşlara eşlik eden Tanrısevsin, üçlü çektirmeyi de ihmal etmedi.

Milli takımımızın futbol elçisi Yağmur Tanrısensin, Dortmund'da taraftara üçlü çektirdi
Milli takımımızın futbol elçisi Yağmur Tanrısensin, Dortmund'da taraftara üçlü çektirdi
Milli takımımızın futbol elçisi Yağmur Tanrısensin, Dortmund\'da taraftara üçlü çektirdi

A Milli Futbol Takımı, Yağmur Tanrısevsin, Gürcistan, Dortmund, Türkiye, Futbol, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Milli takımımızın futbol elçisi Yağmur Tanrısensin, Dortmund'da taraftara üçlü çektirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ahmet ak: mikrofon daki yağmurmu 0 1 Yanıtla
  • adam Art: Ya dediğin doğru yağmur mu güneş mi ben de karıştırdım maçı kazanalım bol şanslar yağmur güneş fark etmez inşallah 0 0 Yanıtla

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