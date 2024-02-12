Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı ilk soruda elendi - Son Dakika
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı ilk soruda elendi

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde Emir Karakayış isimli yarışmacı ilk soruda heyecanına yenik düşerek yanlış cevap verdi ve elendi.

12.02.2024 08:23  Güncelleme: 08:32
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde Emir Karakayış isimli yarışmacı ilginç anlar yaşadı. İlk soruda heyecanına yenik düşen yarışmacı yanlış cevap vererek elendi.

AĞZI AÇIK KALDI

Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Milyoner'e katılan Emir Karakayış'a ilk soruda "Pazartesi ile Çarşamba arasındaki gün hangisinin sözlük tanımıdır?" soruldu. Şıklar arasında, 'A- Pazartesi', 'B- Salı', 'C- Çarşamba', 'D- Perşembe' şıkları yer aldı. İlk soruda heyecanına yenik düşerek panik yapan yarışmacı, "C- Çarşamba" cevabını verdi. Soruyu yanlış cevaplayan yarışmacı ilk soruda elenince büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Milyoner'de ilginç anlar! Heyecanına yenik düşen yarışmacı ilk soruda elendi
Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı ilk soruda elendi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Resul Bey: diyze nettin lee 54 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi: ATV eşi dostu değil de halktan insanları çıkarmaya başladı diyeceğim de emin de olamadım hani. 27 9 Yanıtla
  • Emir Emir: İZLERKEN BEN RAHATSIZ OLDUM,ELENMİŞ ISRAR EDİYOR TEKRAR BAŞLAYALIM DİYE.BİRDAHA BÖYLELERİNİ ÇIKARMAYIN EKRANA.KANALI DEĞİŞTİRDİM KADININ ISRARI KARŞISINDA. 1 5 Yanıtla

Kenan İmirzalıoğlu, Televizyon, Magazin, Son Dakika

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