Mine Tugay'ın "Disney" sorusuna verdiği yanıt "Keşke hiç cevap vermeseydi" dedirtiyor!

Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını konu alan "Atatürk" isimli dizinin yayınlanacağı tarih merakla beklenirken, Disney Plus söz konusu yapımın platformlarında yayınlanmayacağını duyurdu. Bu karar büyük tepki çekerken konu hakkında neden sessiz kaldığı sorulan ünlü oyuncu Mine Tugay'ın "Çünkü çok sinirli ve öfkeliyim" sözleri sosyal medyada alay konusu oldu.

YORUM YAĞDI

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan Tugay, kullanıcılarının eleştirilerine konu oldu. Birçok kişi ünlü oyuncunun tepkisinin göstermelik buldu, kimisi ise "Çok sinirli ve öfkeliyim" sözlerini tiye aldı. İşte o yorumlardan bazıları: