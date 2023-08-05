Mine Tugay'ın "Disney" sorusuna verdiği yanıt "Keşke hiç cevap vermeseydi" dedirtiyor! - Son Dakika
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Mine Tugay'ın "Disney" sorusuna verdiği yanıt "Keşke hiç cevap vermeseydi" dedirtiyor!

05.08.2023 13:54

Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçen Disney Plus, ülke genelinde büyük tepki çekerken konu hakkında neden sessiz kaldığı sorulan oyuncu Mine Tugay, "Çünkü çok sinirli ve öfkeliyim" dedi. Bu yanıt sosyal medya kullanıcıları tarafından göstermelik bulunurken konuyla ilgili çok sayıda yorum yapıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını konu alan "Atatürk" isimli dizinin yayınlanacağı tarih merakla beklenirken, Disney Plus söz konusu yapımın platformlarında yayınlanmayacağını duyurdu. Bu karar büyük tepki çekerken konu hakkında neden sessiz kaldığı sorulan ünlü oyuncu Mine Tugay'ın "Çünkü çok sinirli ve öfkeliyim" sözleri sosyal medyada alay konusu oldu.

Mine Tugay'ın 'Disney' sorusuna verdiği yanıt 'Keşke hiç cevap vermeseydi' dedirtiyor! Yorumlar bomba

YORUM YAĞDI

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan Tugay, kullanıcılarının eleştirilerine konu oldu. Birçok kişi ünlü oyuncunun tepkisinin göstermelik buldu, kimisi ise "Çok sinirli ve öfkeliyim" sözlerini tiye aldı. İşte o yorumlardan bazıları:

Mine Tugay'ın 'Disney' sorusuna verdiği yanıt 'Keşke hiç cevap vermeseydi' dedirtiyor! Yorumlar bomba
Mine Tugay'ın 'Disney' sorusuna verdiği yanıt 'Keşke hiç cevap vermeseydi' dedirtiyor! Yorumlar bomba
Mine Tugay'ın 'Disney' sorusuna verdiği yanıt 'Keşke hiç cevap vermeseydi' dedirtiyor! Yorumlar bomba
Mine Tugay'ın 'Disney' sorusuna verdiği yanıt 'Keşke hiç cevap vermeseydi' dedirtiyor! Yorumlar bomba
Mine Tugay'ın 'Disney' sorusuna verdiği yanıt 'Keşke hiç cevap vermeseydi' dedirtiyor! Yorumlar bomba
Mine Tugay'ın 'Disney' sorusuna verdiği yanıt 'Keşke hiç cevap vermeseydi' dedirtiyor! Yorumlar bomba
Mine Tugay'ın 'Disney' sorusuna verdiği yanıt 'Keşke hiç cevap vermeseydi' dedirtiyor! Yorumlar bomba
Mine Tugay'ın 'Disney' sorusuna verdiği yanıt 'Keşke hiç cevap vermeseydi' dedirtiyor! Yorumlar bomba
Mine Tugay'ın 'Disney' sorusuna verdiği yanıt 'Keşke hiç cevap vermeseydi' dedirtiyor! Yorumlar bomba
Mine Tugay'ın 'Disney' sorusuna verdiği yanıt 'Keşke hiç cevap vermeseydi' dedirtiyor! Yorumlar bomba
Mesut Şahin
Gözde Nur Bayar
Sondakika.com - Güncel
YORUMLAR (1)
  • Uğur Yazıcı: Kolayı var çekin disney in fişini!!!! Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Disney Plus, Mine Tugay, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mine Tugay'ın 'Disney' sorusuna verdiği yanıt 'Keşke hiç cevap vermeseydi' dedirtiyor! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mine Tugay'ın "Disney" sorusuna verdiği yanıt "Keşke hiç cevap vermeseydi" dedirtiyor! - Son Dakika
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