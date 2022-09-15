Şeyma Subaşı uyuşturucu mu kullanıyor? Doğum günü partisinde çekilen görüntü olay oldu

2018 yılında Acun Ilıcalı'dan boşanan ve son zamanlarda Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir dargın bir barışık ilişki yaşan Şeyma Subaşı geçtiğimiz Cuma günü yurtdışındaki bir evde özel bir partiye katıldı.
Burada sevgilisi Meedo ile eğlenen Şeyma Subaşı'nın partide görüntüleri sosyal medyada ortaya çıktı. Bazı yayın organları Subaşı'nın bu görüntülerde uyuşturucu kullandığını iddia etti. Hatta ünlü fenomene uyuşturucuyu yanındaki Mısırlı sevgilisinin verdiği de iddia edildi.
Şeyma Subaşı, daha önce uyuşturucu kullandığı iddialarıyla gündeme geliyordu. Ancak Subaşı her defasında bu iddiaları reddetti. Subaşı, geçtiğimiz yıllarda Acun Ilıcalı'dan olan kızı Melisa'nın içinde uyuşturucu bulunan bir kola içtiği ve hastanelik olduğu gündeme gelmişti.
Geçtiğimiz haftalarda Mısırlı sevgilisiyle ilişkilerine bir şans daha veren ve aşkını dolu dizgin yaşayan Subaşı, sosyal medya hesabından sevgilisiyle öpüştüğü bir videoyu yayınladı. 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif şekilde kullanan ve her anını yayınlayan Subaşı, sevgilisiyle özel anlarını paylaşmayı da ihmal etmedi. Ünlü isim, "Biliyorum, tipik videolar değil. Bu benim, biliyorum ben" notuyla Meedo ile öpüştüğü anları paylaştı.
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