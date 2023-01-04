Eda Taşpınar'ın mescidinde poz verdiği otelin müdüründen ilk açıklama: Bilgimiz dahilinde değil - Son Dakika
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Eda Taşpınar'ın mescidinde poz verdiği otelin müdüründen ilk açıklama: Bilgimiz dahilinde değil

04.01.2023 14:19

Model Eda Taşpınar'ın fotoğraf çektirdiği mescidin bulunduğu otelin müdüründen konuyla ilgili açıklama geldi. Otel Müdürü Serap Akkuş "Bilgimiz dahilinde olmayan bu fotoğrafı ve değerlerimizle örtüşmeyen durumu tasvip etmediğimizin ve onaylamadığımızın herkesçe bilinmesini arzu ederiz" dedi.

Eda Taşpınar, Sultanahmet Cezaevi Camii/Hayyatin-i Hassa Camii'nde verdiği bir pozu "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla Instagram hesabından paylaştığı ve gelen tepkilerin ardından kısa sürede yayından kaldırdığı ileri sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eda Taşpınar'ın sosyal medya ve internet haber sitelerinde camide çekilmiş fotoğraflarının paylaşımına ilişkin 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.

OTEL MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

Taşpınar'ın mescidinde poz verdiği iddia edilen Four Seasons Hotel Sultanahmet'in Otel Müdürü Serap Akkuş yazılı bir açıklama yaptı.

Eda Taşpınar'ın mescidinde poz verdiği otelin müdüründen ilk açıklama: Bilgimiz dahilinde değil

"BİLGİMİZ DAHİLİNDE DEĞİL"

Akkuş "Otelimiz içinde bulunan ve kadim tarihimizin önemli simgelerinden biri olan otelimizin mescidini ziyaret eden bir kişinin çektiği ve sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflar halkımızı olduğu gibi bizi de derinden üzmüştür. Bilgimiz dahilinde olmayan bu fotoğrafı ve değerlerimizle örtüşmeyen durumu tasvip etmediğimizin ve onaylamadığımızın herkesçe bilinmesini arzu ederiz. Saygılarımla." ifadelerinde bulundu.

Eda Taşpınar'ın mescidinde poz verdiği otelin müdüründen ilk açıklama: Bilgimiz dahilinde değil
Eda Taşpınar'ın mescidinde poz verdiği otelin müdüründen ilk açıklama: Bilgimiz dahilinde değil
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Son Dakika Magazin Eda Taşpınar'ın mescidinde poz verdiği otelin müdüründen ilk açıklama: Bilgimiz dahilinde değil - Son Dakika


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