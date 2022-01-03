Üye Girişi
Müge Anlı canlı yayında vasiyetini açıkladı! Şoke etti - Son Dakika

Müge Anlı canlı yayında vasiyetini açıkladı! Şoke etti

03.01.2022 17:12
Müge Anlı canlı yayında vasiyetini açıkladı! Şoke etti

'Mu¨ge Anlı ile Tatlı Sert' programının sunucusu Mu¨ge Anlı (48), canlı yayında vasiyetini açıkladı. İşte detaylar...

2.5 yıldır eşi Mustafa Kaya'dan haber alamadığını söyleyen Seyhan Kaya ve kızı Irmak Kaya, Müge Anlı sayesine emekli Albay Mustafa Kaya'ya kavuştu.

Görev yaptığı sırada patlayan bomba nedeni ile işitme duyusunun büyük bir bölümünü kaybeden emekli Albay'ın eski eşi ve çocukları ile yeni eşi ile kızı arasında kalmasının ardından Müge Anlı canlı yayında vasiyetini açıkladı.

"BAKIM EVİNE GİDECEĞİM"

Yıllar önce kendisine mezarlıktan yer ayırdığını ifade eden ancak koronavirüsün çıkmasının ardından böyle şeylerin bir kıymeti olmadığını anladığını ifade eden Müge Anlı (48), "Buradan şimdiden söylüyorum, bana bir şey olursa bakım evine gideceğim, bana da oğluşum Efe baksın, kız daha küçük." ifadelerini kullandı.

"YAKA KARTINA EN ÇİRKİN FOTOĞRAFIMI KOYMASINLAR DİYE..."

Sözlerini sürdüren Anlı, "Benim mezar yerim belli. Her şeyim planlı olsun istiyorum. Ölünce dağıtılacak şerbetime kadar hepsinin vasiyetini verdim. Yapmazlarsa da onların sorunu. Yaka kartına en çirkin fotoğrafımı koyarlar biliyorum onu da ben verdim" dedi.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı, 19 Aralık 1973 yılında İstanbul'da doğmuş, Türk televizyon sunucusu ve gazetecidir.

KARİYERİ

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Şenay Düdek ile Cenk Eren FOX Türkiye'de, Müge Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etti.

Dobra Dobra'da ki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.

Müge Anlı canlı yayında vasiyetini açıkladı! Şoke etti
Müge Anlı canlı yayında vasiyetini açıkladı! Şoke etti
Müge Anlı canlı yayında vasiyetini açıkladı! Şoke etti
Müge Anlı canlı yayında vasiyetini açıkladı! Şoke etti

YORUMLAR
500

Mustafa Kaya, Müge Anlı, Emekli, Seyhan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Müge Anlı canlı yayında vasiyetini açıkladı! Şoke etti - Son Dakika Magazin


Afganistan'da kadınlara yönelik yeni kısıtlamalar geliyor! Afganistan'da kadınlara yönelik yeni kısıtlamalar geliyor!         
17:50
Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi         
16:43
Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı         
15:19
Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı         
14:29
En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı yeni zamlı maaşlar En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı yeni zamlı maaşlar         
13:06
Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü         
12:03
Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak? Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak?         
11:53
Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur         
11:47
Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı         
09:32
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi         
08:55
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz         
08:27
Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı         
08:09
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj         
08:08
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01
Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti         
23:27

Son Dakika Haberleri
17:42 Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu
17:27 Miras kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 2 yaralı
17:26 Tanju Özcan ve Alim Karaca'ya uyarı cezası verildi
17:25 Süper Lig'in kralından geri dönüş sinyali!
17:13 Fenerbahçe'den Türk Milli Takımı'nı tercih eden Ferdi Kadıoğlu'na tebrik mesajı
16:57 Savcının kapısına kafa attı, 10 ay hapis cezası aldı
16:55 Galatasaray'ı eleyerek dikkat çekmişlerdi! Denizlispor'da takımın yarısı korona çıktı
16:50 Çin'de heyecanlandıran antik mezar keşfi!
16:50 Kabine Toplantısı başladı! Memur ve emekli zammı ana gündem maddesi
16:45 Tik tok uygulaması için jandarma ekiplerinin önünde yaptıkları şova ceza uygulandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 18:05:36. #1.12#
SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayında vasiyetini açıkladı! Şoke etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement