Kayıp kuzenlerle ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı'ya katılan anne canlı yayında gözaltına alındı - Son Dakika
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Kayıp kuzenlerle ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı'ya katılan anne canlı yayında gözaltına alındı

02.02.2023 16:15

Müge Anlı'da aranan 25 yaşındaki kuzenler Mustafa ve Onur Yılmaz'ın kaybolmalarına ilişkin bu sabah eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Mustafa Yılmaz'ın karısının aile üyeleri Elazığ'da gözaltına alınırken, operasyonun İstanbul ayağında ise kayıp kuzenlerden Onur Yılmaz'ın annesi Hatice Yılmaz, Müge Anlı'nın canlı yayınında ekipler tarafından gözaltına alındı. Anne Yılmaz o sırada gözyaşları dökerek "Oğlumun da yeğenimin de yaşadığını düşünmüyorum. İkisini de ortadan kaldırdılar" dedi.

Elazığ'da arkeoloji son sınıf öğrencisi 25 yaşındaki Mustafa Yılmaz, henüz 17 günlük evliyken 22 ocak pazar günü kayıplara karıştı. Ondan bir gün sonra da aile üyeleri, Yılmaz'ın kuzeni Onur Yılmaz'dan haber alamadı.

KARISININ AİLE ÜYELERİ GÖZALTINDA

Mustafa Yılmaz'dan 12 gündür, kuzeni Onur Yılmaz'dan ise 11 gündür haber alamayan aile üyeleri, çareyi Müge Anlı'nın programına katılmakta buldu. Kuzenlerin şüpheli kaybına yönelik olarak Elazığ'da sabahın erken saatlerinde hareketlilik başladı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinin düzenlediği şafak operasyonuyla, Elazığ Kovancılar'a bağlı Sürekli köyünde yaşayan kayıp Mustafa Yılmaz'ın eşi Nurten Yılmaz'ın şüpheli aile üyeleri gözaltına alındı.

ANNE, CANLI YAYINDA EKİPLER TARAFINDAN ALINDI

Eş zamanlı olarak yürütülen operasyon kapsamında, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıp kuzenlerden Onur Yılmaz'ın annesi Hatice Yılmaz'ı da Müge Anlı'nın canlı yayınında gözaltına aldı.

Müge Anlı'da aranan kayıp kuzenlerle ilgili sıcak gelişme! Anne canlı yayında gözaltına alındı

"İKİSİNİ DE ORTADAN KALDIRDILAR"

Gözaltına alındığı sırada gözyaşları içinde konuşan Hatice Yılmaz, "Oğlumun da yeğenimin de yaşadığını düşünmüyorum. İkisini de ortadan kaldırdılar" dedi.

EVLER, AHIRLAR DİDİK EDİLDİ

Operasyon kapsamında köydeki evler ve ahırlar didik didik arandı. Gözaltına alınan isimlerden biri de kayıp Mustafa Yılmaz'a ölüm tehditlerinde bulunan kayınpederi Latif Yılmaz oldu. Operasyon sırasında Latif Yılmaz'ın dört katli evi arandı. Evde bulunan telefonlara da el konuldu. Sabah başlayan sorgu işlemleri sürüyor.

YORUMLAR (2)
  • Şükrü Sözer: Yanlız program magazinel bir program değil Emniyet güçlerinin yardımında olan bir program ön yargılarınızı kırıp izleseniz çok iyi anlarsınız Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
  • Mehmet Aydın: Yargısal konuların detaylarına nasıl ulaşıyorlar çok ilginç değilmi soruşturma aşamasında bu konuların magazinel hale gelmesi doğrumu Cevap Yaz 42 6 Yayından Kaldır
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Müge Anlı'da aranan kayıp kuzenlerle ilgili sıcak gelişme Müge Anlı'da aranan kayıp kuzenlerle ilgili sıcak gelişme

Müge Anlı, 3. Sayfa, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kayıp kuzenlerle ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı'ya katılan anne canlı yayında gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayıp kuzenlerle ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı'ya katılan anne canlı yayında gözaltına alındı - Son Dakika
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