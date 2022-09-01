Müge Anlı ile Tatlı Sert'te dikkat çeken olay! Evli muavine kaçan Ayşe Bağcı'ya yaşadıklarından sonra ailesi sahip çıktı - Son Dakika
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te dikkat çeken olay! Evli muavine kaçan Ayşe Bağcı'ya yaşadıklarından sonra ailesi sahip çıktı

01.09.2022 10:51

Evli muavinle aşk yaşayan Ayşe Bağcı, Müge Anlı ile Tatlı Sert seyircisini şaşırttı. Sevgilisinden dayak yediğini ve uygunsuz teklif aldığını söyleyen Ayşe'ye ailesi sahip çıktı.

Haftaiçi her gün Atv ekranlarında seyirci ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı gündüz kuşağının en çok izlenen programı olmaya devam ediyor. Evli muavinle aşk yaşayan Ayşe Bağcı olayı ise izleyenler tarafından merak konusu olmuştu. Ailesinin bulmaya geldiği Ayşe, programa katılmaya ikna oldu.

EVLİ MUAVİNLE KAÇTI

24 yaşında üniversite 3. Sınıf öğrencisi olan Ayşe Bağcı Konya'nın Çumra ilçesinde ailesiyle beraber yaşıyordu. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde İlahiyat Bölümü okuyan Ayşe Bağcı, ailesinin yanına dönmek için bindiği otobüste Mücahit isimli kişi ile kaçtı.Bunun üzerine Ayşe Bağcı ve Mücahit'e ulaşan Müge Anlı olayı taraflardan dinledi.

"YILDIRIM AŞKINA TUTULDUK"

Samsun'a yolculuk esnasında yıldırım aşkı yaşadıklarını iddia eden ikiliden Mücahit şu sözleri söyledi; "Ayşe koltuğunu yatırırken düşüyorum korkusuyla elimi tuttu. O sırada bakıştık yıldırım aşkına tutulduk. Numaralarımızı aldık. Evliyim bir tane çocuğum var. Ayşe benim çocuğumu kabul etti" dedi.

"BANA UYGUNSUZ TEKLİFTE BULUNDU"

Ayşe Bağcı'nın anne ve babası kızlarının evlilik düşünmediği ve Mücahit isimli şahsın kızlarını üç harflilerle kandırdığını ileri sürdü. Ayşe Bağcı ile irtibata geçen ve ekip gönderip genç kızı programa davet eden Müge Anlı Ayşe Bağcı'yı ikna etti. Ayşe, ailesiyle canlı yayında Mücahit'e dönmeyeceğini söyledi. 18 gündür Mücahit'le yaşayan genç kız sevgilisinden şiddet gördüğünü ve uygunsuz teklif aldığını söyledi.

BİRÇOK KADINI TACİZ ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Mücahit'in aynı yolla birçok kişiyi kandırdığı ortaya çıktı. Canlı yayına telefonla bağlanan ismini vermek istemeyen bir kişi ise, muavinin evli ve çocuklu kadını taciz ettiğini söyledi.

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Müge Anlı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Müge Anlı ile Tatlı Sert'te dikkat çeken olay! Evli muavine kaçan Ayşe Bağcı'ya yaşadıklarından sonra ailesi sahip çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müge Anlı ile Tatlı Sert'te dikkat çeken olay! Evli muavine kaçan Ayşe Bağcı'ya yaşadıklarından sonra ailesi sahip çıktı - Son Dakika
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