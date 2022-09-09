Merak Konusu Olmuştu... Ortaya Çıktı!

Müge Anlı, ATV ekranlarında yaptığı programla, reyting rekorları kırıyor. Cinayetleri ortaya çıkarması ve kayıpları bulması nedeniyle sosyal medyanın da en çok konuştuğu isimlerin başında gelen Müge Anlı, geçtiğimiz haziran ayında İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendi.

Sürpriz düğün sonrası sosyal medyada tek bir fotoğraf dahi paylaşılmadı.

Gazeteci Arif Hür, kaleme aldığı yazıda Müge Anlı-Şinasi Yüzbaşıoğlu çiftinin düğün fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmaya sıcak bakmadığını açıkladı.

İşte Arif Hür'ün o yazısı:

"Müge Anlı'nın sevenleri büyük bir heyecanla düğün fotoğraflarının ne zaman paylaşılacağını bekliyordu. Hatta kimi hayranları photoshop yardımıyla düğün fotoğrafları bile tasarlamıştı. Ancak gelen son bilgiler Anlı'nın düğün fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmayacağı yönünde...

Özel hayatın gizliliğine önem veren Müge Anlı'nın düğün fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşmayı düşünmediği ifade edildi. Anlı'nın sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve dezenformasyondan rahatsız olduğu da biliniyor.

Hatırlarsanız düğüne katılan konuklarda herhangi bir fotoğraf paylaşımında bulunmamıştı..."

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı, 19 Aralık 1973 yılında İstanbul'da doğmuş, Türk televizyon sunucusu ve gazetecidir.

MÜGE ANLI KARİYERİ

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Şenay Düdek ile Cenk Eren FOX Türkiye'de, Müge Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etti.

Dobra Dobra'da ki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.

MÜGE ANLI EVLİ Mİ?

Müge Anlı bekardır. 2008'de gazeteci Burhan Akdağ'dan boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu. Müge Anlı, 2022'nin yaz aylarında İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendi.

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR?

Müge Anlı ile evlenecek olan Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun devlet memuru olduğu ortaya çıktı. Anlı, "Çok da saygı değer mesleği var." diyerek evleneceğini duyurdu. Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun İstanbul Asayiş Şube Müdürü olduğu biliniyor.