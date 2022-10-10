Giydiği elbisesi tiye alan Tansu Dayan'dan Ezgi Mola'dan gülümseten yanıt

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festivalin kapanış ve ödül töreni, Antalya Spor Salonu'nda yapıldı. Ödül töreninde Ezgi Mola da boy gösterdi. Festivalde, Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması jürileri arasında bulunan Mola, kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti.

TANSU DAYAN AFFETMEDİ

Güzel oyuncu ödül töreninde dikkat çekici kıyafetiyle verdiği pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Binlerce beğeni alan paylaşım sosyal medya fenomeni Tansu Dayan'ın da gözünden kaçmadı. Müge Anlı taklitleriyle adını duyuran sosyal medya fenomeni Tansu Dayan, Ezgi Mola'nın Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde giydiği kıyafetini fena tiye aldı.

EZGİ MOLA'NIN CEVABI KIRDI GEÇİRDİ

Siyah bantla benzer bir kombin yapmaya çalışan Dayan, ünlü oyuncuyla kendi karesini yan yana koyup Instagram hesabından paylaştı. Başarılı oyuncu fenomenin paylaşımına kayıtsız kalmadı. Ezgi Mola'nın " Tansu'cum çabana sağlık, çıkarırken yardımcı olurum ihtiyacın olursa" cevabı okuyanları kahkahaya boğdu.