İbrahim Tatlıses ölümden döndü! İşte araca sıkıştığı kazadan ilk görüntüler... - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses ölümden döndü! İşte araca sıkıştığı kazadan ilk görüntüler...

25.08.2022 12:28

Muğla Bodrum'da trafik kazası geçiren şarkıcı İbrahim Tatlıses, yaşanan olay sonucu araca sıkıştı. Kazaya ait ilk fotoğraflarda aracın hurdaya dönmesi kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

Türk müziğinin efsane sanatçılarından İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, bu sabah saatlerinde trafik kazası geçirdi. Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde seyir halindeyken bir kamyon ile çarpışan Tatlıses'in içinde bulunduğu araç şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken Tatlıses'in araçta sıkıştığı öğrenildi.

ARAÇTAN KURTARILDI

Araç içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses'in bilincinin açık ve konuşabildiği öğrenilirken, Tatlıses'in ekiplere "Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız" dediği kaydedildi. Araçtan yaralı şekilde çıkarılan Tatlıses'in hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Bir kamyon diğeri VİP araç biri de otomobil olmak üzere 3 aracın karıştığı kazanın yağış nedeniyle zeminin kayganlaşması sonucu meydana geldiği öğrenildi. Olay yerinden gelen ilk görüntüler ise kazanın boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde Tatlıses'in içinde bulunduğu minibüsün hurdaya döndüğü görüldü. Araçlar, olay yerine gelen vinçle yola çıkarıldı.

İşte olay yerinden ilk görüntüler...

İbrahim Tatlıses'in ölümden döndüğü kaza yerinden ilk görüntüler
İbrahim Tatlıses'in ölümden döndüğü kaza yerinden ilk görüntüler
İbrahim Tatlıses'in ölümden döndüğü kaza yerinden ilk görüntüler
İbrahim Tatlıses'in ölümden döndüğü kaza yerinden ilk görüntüler
İbrahim Tatlıses'in ölümden döndüğü kaza yerinden ilk görüntüler
İbrahim Tatlıses'in ölümden döndüğü kaza yerinden ilk görüntüler
İbrahim Tatlıses'in ölümden döndüğü kaza yerinden ilk görüntüler
İbrahim Tatlıses'in ölümden döndüğü kaza yerinden ilk görüntüler
İbrahim Tatlıses'in ölümden döndüğü kaza yerinden ilk görüntüler
İbrahim Tatlıses'in ölümden döndüğü kaza yerinden ilk görüntüler
İbrahim Tatlıses'in ölümden döndüğü kaza yerinden ilk görüntüler
Sıkışan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Beni düzgün bir alanda araçtan çıkarın Şarkıcı İbrahim Tatlıses, geçirdiği trafik kazasında araçta sıkıştı! Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi
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Kaynak: İHA

İbrahim Tatlıses, Tragger, Bodrum, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses ölümden döndü! İşte araca sıkıştığı kazadan ilk görüntüler... - Son Dakika

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SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses ölümden döndü! İşte araca sıkıştığı kazadan ilk görüntüler... - Son Dakika
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