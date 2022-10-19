Muğla haber: Bodrum cup görsel şölene döndü - Son Dakika
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Muğla haber: Bodrum cup görsel şölene döndü

19.10.2022 16:02
Muğla haber: Bodrum cup görsel şölene döndü

Muğla yerel magazin haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 34'üncüsü düzenlenen yelken yarışı görsel şölene dönüştü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 34'üncüsü düzenlenen yelken yarışı görsel şölene dönüştü.

Bodrum'da düzenlenen ve Akdeniz'in en büyük yelken yarışı olan American Hospital The Bodrum Cup yarışları dün Bodrum - Çökertme etabıyla başladı. Bugün ise Çökertme - Kisebükü etabıyla devam eden yarışlarda yelken açan ahşap yatlar renkli görüntülere sahne oldu. Kıyasıya mücadele etmeye devam eden yarışçılar zaman zaman zor anlar yaşasa da rüzgarın olması yarışçıları sevindirdi. Sabahın erken saatlerinde Çökertme koyunda start çizgisine gelen yelkenli yatlar rüzgarın da etkisiyle hızlı bir şekilde yol almaya başladı. Oldukça çekişmeli geçen yelken yarışına katılan yaklaşık bin 500 sporcu, 75 yelkenli mavi denizlere can kattı. Kisebükü etabının tamamlamasının ardından yarışlar yarın Kisebükü - Gümüşlük yarışı, daha sonra Gümüşlü - Bodrum etabı ve Bodrum - Bodrum etabı ile son bulacak. Ödül töreni gerçekleştikten sonra ise Atena konseri ile yarışmacılar gecenin tadını doyasıya çıkaracak. Konserden elde edilen gelirin tamamı ise Bodrum Sağlık Vakfı'na bağışlanacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Akdeniz, Bodrum, Muğla, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Muğla haber: Bodrum cup görsel şölene döndü - Son Dakika

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