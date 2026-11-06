Muhteşem Yüzyıl'ın Pargalı İbrahim'i Okan Yalabık'ın son hali şaşırttı! - Son Dakika
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Muhteşem Yüzyıl'ın Pargalı İbrahim'i Okan Yalabık'ın son hali şaşırttı!

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Muhteşem Yüzyıl\'ın Pargalı İbrahim\'i Okan Yalabık\'ın son hali şaşırttı!
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1 yorum

Bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinin Pargalı İbrahim Paşa'sı Okan Yalabık, uzun bir aranın ardından katıldığı davette görüntülendi. Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken ünlü oyuncunun kilo aldığı görüldü. Serseri dizisinin unutulmaz Ömer'i, son görünümüyle yeniden merak konusu oldu.

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarında rol alan Okan Yalabık, uzun süren sessizliğinin ardından yeniden objektiflerin karşısına çıktı. Bir dönem hem yakışıklılığı hem de oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Yalabık'ın son görüntüsü, eski rollerini hatırlattı.

PARGALI İBRAHİM PAŞA OLARAK HAFIZALARA KAZINDI

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kanuni Sultan Süleyman'ın en yakınındaki isimlerden Pargalı İbrahim Paşa'yı canlandıran Okan Yalabık, performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Dizideki güçlü karakteri, saray entrikaları ve Hürrem Sultan ile yaşadığı çekişmeler, izleyicilerin hafızasında yer etmişti. Yalabık, aradan geçen yıllara rağmen hala bu karakterle anılmaya devam ediyor.

Muhteşem Yüzyıl'ın Pargalı İbrahim'i Okan Yalabık'ın son hali şaşırttı!

BİR ZAMANLARIN YAKIŞIKLI SERSERİSİYDİ

Okan Yalabık'ın televizyon kariyerindeki unutulmaz rollerinden biri de 2003 yılında yayınlanmaya başlayan Serseri dizisindeki Ömer karakteriydi. Gamze Özçelik ile başrolleri paylaştığı yapımda genç ve asi bir karaktere hayat veren oyuncu, özellikle o dönem geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini çekmişti. Yalabık'ın yıllar önceki görüntüsüyle bugünkü hali arasındaki fark ise dikkat çekti.

SON GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz gece özel bir davete katılan Okan Yalabık, uzun bir aradan sonra kameraların karşısına geçti. 47 yaşındaki oyuncunun önceki yıllara kıyasla kilo aldığı görüldü. Bir dönem Serseri dizisindeki genç haliyle tanınan, ardından Muhteşem Yüzyıl'da Pargalı İbrahim Paşa karakteriyle iz bırakan Yalabık'ın değişimi magazin haberlerine konu oldu.

Muhteşem YüzyılOkan YalabıkSon HaliMagazinÖmerSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • onddemir onddemir:
    bizim orta mahalleli tekelci Ahmet'e benzemiş.. 0 0 Yanıtla
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