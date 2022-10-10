Müjde Ar... SETLERE DÖNME ŞARTINI AÇIKLADI!

Türk Sinemasının usta ismi Müjde Ar, önceki gün eski Kültür ve Turizm Bakanı eşi Ercan Karakaş ile birlikte alışveriş turunda görüntülendi.

Mağazaları gezen oyuncu, "Komşumuzun kızının fotoğrafını çıkarmak geldik, fotoğrafçı arıyoruz" dedi.

"ARA ARA İSTANBUL'A GELİYORUZ"

Bodrum'da hayatına devam eden ve orada mutlu olduğunu belirten Ar, "Ara ara İstanbul'a geliyoruz, sevdiklerimizi görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Etrafında bulunan çocuklarla sık sık vakit geçirdiğini belirten oyuncu, ara verdiği setlere dönmek için şartını açıkladı.

"EKRANLARA ARA VERDİM YA DA BIRAKTIM GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Ar, "Dizi süreleri çok uzun, o yüzden o tempolar zor. Belki ileride süreler 25 dakikaya falan düşerse, rol almayı düşünebilirim.

Ekranlara veda ettim ya da bıraktım gibi bir durum söz konusu değil" dedi.

Usta oyuncu, alışveriş merkezinde kurulan kermesi de gezerek alışveriş yaptı.