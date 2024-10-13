Ünlü şarkıcı Murat Boz önceki akşam Kültür Yolu Festivali kapsamında Diyarbakır'da konser verdi. Ancak konser sırasında istenmeyen bir olay yaşandı. Bir dinleyici, Boz'un şarkı söylediği esnada yüzüne yabancı bir cisim fırlattı.
Bu saldırı karşısında neye uğradığını şaşıran Murat Boz arkasını dönerek kısa bir süre yürüdü sonrasında konserine kaldığı yerden devam etti. Murat Boz'un yaşadığı bu olayın ardından akıllara yakın zamanda sahnede saldırıya uğrayan diğer ünlü isimler geldi.
Gaziantep Kültür Yolu Festivali'nde konser veren Simge Sağın sahnede telefonlu saldırıya uğramıştı. Konser sırasında bir seyirci şarkıcının yüzüne çiçek fırlatırken, bir başka seyirci ise telefon atmıştı.
Van Kültür Yolu Festivali'nde Van'da konser veren şarkıcı Bengü de konserini "Ne Mutlu Türküm Diyene!" diyerek sonlandırmıştı. Daha sonra, bazı seyirciler, sahneye çok sayıda pet şişe fırlatmıştı.
Van Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Cem Adrian'ın yüzüne de su şişesi fırlatılmıştı. Konser sonrası konuyla ilgili açıklama yapan 43 yaşındaki şarkıcı "Bir-iki dikenden dolayı bahçeye küsülmez ki... Ki ben dikeni de severim gülden ötürü" ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Magazin › Murat Boz'a sahnede çirkin saldırı - Son Dakika
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