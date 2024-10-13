Murat Boz'a sahnede çirkin saldırı - Son Dakika
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Murat Boz'a sahnede çirkin saldırı

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Son dönemde konserler sırasında sanatçılara yönelik saldırılar tırmanışa geçerken halkaya eklenen son isim Murat Boz oldu. Kültür Yolu Festivali kapsamında Diyarbakır'da konser veren Boz'un şarkı söylediği esnada gözüne çakmak fırlatıldı.

13.10.2024 14:45
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Ünlü şarkıcı Murat Boz önceki akşam Kültür Yolu Festivali kapsamında Diyarbakır'da konser verdi. Ancak konser sırasında istenmeyen bir olay yaşandı. Bir dinleyici, Boz'un şarkı söylediği esnada yüzüne yabancı bir cisim fırlattı.

SALDIRI SONRASI KONSERE DEVAM ETTİ

Bu saldırı karşısında neye uğradığını şaşıran Murat Boz arkasını dönerek kısa bir süre yürüdü sonrasında konserine kaldığı yerden devam etti. Murat Boz'un yaşadığı bu olayın ardından akıllara yakın zamanda sahnede saldırıya uğrayan diğer ünlü isimler geldi.

Murat Boz'a sahnede çirkin saldırı

SİMGE SAĞIN

Gaziantep Kültür Yolu Festivali'nde konser veren Simge Sağın sahnede telefonlu saldırıya uğramıştı. Konser sırasında bir seyirci şarkıcının yüzüne çiçek fırlatırken, bir başka seyirci ise telefon atmıştı.

Murat Boz'a sahnede çirkin saldırı

BENGÜ

Van Kültür Yolu Festivali'nde Van'da konser veren şarkıcı Bengü de konserini "Ne Mutlu Türküm Diyene!" diyerek sonlandırmıştı. Daha sonra, bazı seyirciler, sahneye çok sayıda pet şişe fırlatmıştı.

Murat Boz'a sahnede çirkin saldırı

CEM ADRİAN

Van Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Cem Adrian'ın yüzüne de su şişesi fırlatılmıştı. Konser sonrası konuyla ilgili açıklama yapan 43 yaşındaki şarkıcı "Bir-iki dikenden dolayı bahçeye küsülmez ki... Ki ben dikeni de severim gülden ötürü" ifadelerini kullanmıştı.

Murat Boz\'a sahnede çirkin saldırı

Kültür Sanat, Diyarbakır, Murat Boz, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Murat Boz'a sahnede çirkin saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Yusuf Çakmak:
    yabaniler ne anlar kültürden . 83 24 Yanıtla
  • Şbn Şbn:
    Eline sağlık iyi olmuş 11 86 Yanıtla
  • Taner Ozkaya:
    bu yabanilere konser falan vermeyin arkadaş.. 60 22 Yanıtla
  • abdurrahman yilmazturk:
    Amed boyle insanin havyani bunlar. 47 19 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    festivallerin hepsinin kültür festivali olması enteresan. sonra devlet bize bakmiiir 44 16 Yanıtla
  • Oğuz Özen:
    Murat boz sanatçımı ki kompleksli halkı küçümseyen bana göre adam bile değil ?????? 12 43 Yanıtla
  • Murat Yiğit:
    Sen kimsin Van’da ne mutlu türküm diyene diyorsun? 7 44 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Çok güzel hâkediyor bu velet 6 42 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    Bir tek bengü uğramış saldırıya gerisi hikaye çiçek atmak sahneye saldırımı oluyormuş 7 22 Yanıtla
  • Trabzonspor S:
    yamyamlara müzik söylicene hayvan çift liği ne konser ver daha iyi karsılsnırsın 22 5 Yanıtla
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