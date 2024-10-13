Murat Boz\'a sahnede çirkin saldırı

Magazin

En çok dinlenen şarkıcılar belli oldu

Yabancılar bakın Türkiye\'de en çok ne alıyor

\'Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor

Olaylı yayınla ilgili Songül Karlı ve Uğur Aslan\'ı zora sokacak iddia

Bu kez fena geliyor! Meteoroloji çok net uyardı

Ünlü şarkıcı Murat Boz önceki akşam Kültür Yolu Festivali kapsamında Diyarbakır'da konser verdi. Ancak konser sırasında istenmeyen bir olay yaşandı. Bir dinleyici, Boz'un şarkı söylediği esnada yüzüne yabancı bir cisim fırlattı.

SALDIRI SONRASI KONSERE DEVAM ETTİ

Bu saldırı karşısında neye uğradığını şaşıran Murat Boz arkasını dönerek kısa bir süre yürüdü sonrasında konserine kaldığı yerden devam etti. Murat Boz'un yaşadığı bu olayın ardından akıllara yakın zamanda sahnede saldırıya uğrayan diğer ünlü isimler geldi.

SİMGE SAĞIN

Gaziantep Kültür Yolu Festivali'nde konser veren Simge Sağın sahnede telefonlu saldırıya uğramıştı. Konser sırasında bir seyirci şarkıcının yüzüne çiçek fırlatırken, bir başka seyirci ise telefon atmıştı.

BENGÜ

Van Kültür Yolu Festivali'nde Van'da konser veren şarkıcı Bengü de konserini "Ne Mutlu Türküm Diyene!" diyerek sonlandırmıştı. Daha sonra, bazı seyirciler, sahneye çok sayıda pet şişe fırlatmıştı.

CEM ADRİAN

Van Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Cem Adrian'ın yüzüne de su şişesi fırlatılmıştı. Konser sonrası konuyla ilgili açıklama yapan 43 yaşındaki şarkıcı "Bir-iki dikenden dolayı bahçeye küsülmez ki... Ki ben dikeni de severim gülden ötürü" ifadelerini kullanmıştı.