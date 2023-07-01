Murat Boz, Alaçatı'da gizemli sevgilisiyle romantik anlar yaşadı

Uzun süre aşka kalbinin kapılarını kapatan Murat Boz, Alaçatı'da gizemli sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi. Müziğin ritmine kapılan ikili zaman zaman romantik anlar yaşadı. Ünlü şarkıcı aşka gelip kız arkadaşının elini öpüp saçını okşadı.

SARIŞIN BİR KADINLA YAKINLAŞTI

Murat Boz önceki akşam Alaçatı'da bulunan ve Ezgi Mola, Murat Aksakallı çiftinin işlettiği mekanda eğlendi. Gazeteci Hakan Kanburoğlu'nun haberine göre; Murat Boz'un arkadaş grubuyla gittiği mekanda sarışın bir kadınla yakınlaşması şaşırttı. Uzun süredir yalnız olan Boz, sarışın kadının elini öptü, saçlarını okşadı ve boynuna sarıldı.